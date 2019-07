Scherma | Mondiali 2019 | il calendario e le date giorno per giorno Programma | orari e tv

oasport

(Di lunedì 8 luglio 2019) Da Lunedì 15 Luglio a Martedì 23 Luglio a Budapest si svolgeranno i Campionati del Mondo. L’evento più importante di tutta la stagione e c’è grande attesa come sempre per un’Italia che vuole essere protagonista sulle pedane magiare, puntando a vincere il medagliere nella continua sfida con Russia e Stati Uniti. ILCOMPLETO DEILunedi 15 luglio Spada femminile Qualificazioni Sciabola maschile Qualificazioni Martedi 16 luglio Fioretto femminile Qualificazioni Spada maschile Qualificazioni Mercoledi 17 luglio Sciabola femminile Qualificazioni Fioretto maschile Qualificazioni Giovedi 18 luglio Spada femminile Individuale Sciabola maschile Individuale Venerdi 19 luglio Fioretto femminile Individuale Spada maschile Individuale Sabato 20 luglio Sciabola femminile Individuale Fioretto maschile Individuale Spada femminile Gara a ...

usatoscherma : RT @azzurridigloria: ?? SCHERMA, MONDIALI BUDAPEST 2019 ?? @Federscherma in pedana dal 15 luglio per i Campionati del Mondo @FIE_fencing: i… - azzurridigloria : ?? SCHERMA, MONDIALI BUDAPEST 2019 ?? @Federscherma in pedana dal 15 luglio per i Campionati del Mondo @FIE_fencing:… - usatoscherma : RT @princigallomich: SCHERMA – CAMPIONATI MONDIALI BUDAPEST, CONVOCATI NELLA SCIABOLA I FOGGIANI LUIGI SAMELE E MARTINA CRISCIO https://t.c… -