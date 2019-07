Sbarco migranti a Pozzallo atteso per le 2 30

Migranti - nuovo Sbarco : in 47 su un pattugliatore Gdf verso Pozzallo : Migranti, nuovo sbarco: in 47 su un pattugliatore Gdf verso Pozzallo L'arrivo nella notte. Secondo le prime informazioni non vi sarebbero casi sanitari urgenti Parole chiave: Migranti gdf ...

Nuovo Sbarco a Lampedusa - soccorsi 19 migranti : Nuovo sbarco la scorsa notte a Lampedusa. Diciannove persone a bordo di una piccola imbarcazione sono state fatte trasbordare motovedetta carabinieri

Migranti : nuovo Sbarco a Lampedusa - in 19 arrivano sull'isola : Palermo, 8 lug. (AdnKronos) - nuovo sbarco nella notte a Lampedusa. Un'imbarcazione con 19 persone a bordo è stata intercettata da una motovedetta dei carabinieri a poche miglia dal porto dell'isola. I Migranti sono stati portati sull'isola e trasferiti nell'hotspot di Contrada Imbriacolo già "al co

Migranti : nuovo Sbarco a Lampedusa - in 19 arrivano sull’isola : Palermo, 8 lug. (AdnKronos) – nuovo sbarco nella notte a Lampedusa. Un’imbarcazione con 19 persone a bordo è stata intercettata da una motovedetta dei carabinieri a poche miglia dal porto dell’isola. I Migranti sono stati portati sull’isola e trasferiti nell’hotspot di Contrada Imbriacolo già “al collasso”, come denunciato ieri dal sindaco Toto Martello. Ieri pomeriggio altri dieci Migranti erano ...

Alan Kurdi - Malta autorizza lo Sbarco dei migranti ma annuncia : “Distribuiti in altri paesi” : Dopo un lungo bracci di ferro le autorità maltesi hanno dato il via libera allo sbarco dei migranti sulla nave Alan Kurdi della ong tedesca Sea Eye. Tutti però saranno distribuiti in altri paesi dell'Unione Europea. intanto Italia e Malta chiedono all'Ue di intervenire per assicurare un effettivo governo dei flussi migratori.

Alan Kurdi - Malta concede lo Sbarco dei migranti ma saranno tutti ricollocati : Mentre i migranti sul veliero Alex di Mediterranea sono stati sbarcati poco prima dell'una di notte a Lampedusa, la nave Alan Kurdi ha cambiato rotta dirigendosi verso Malta. Dopo aver nega...

Malta autorizza lo Sbarco dei 65 migranti della Alan Kurdi : Mediterranea: "Le nostre due navi sequestrate, ma noi non ci fermiamo". La portavoce della ong: "Non possiamo smettere di salvare vite umane per sconfiggere i trafficanti di uomini". Malori tra i migranti sulla nave di Sea Eye prima dell'ok di Malta allo sbarco

Alan Kurdi - Malta autorizza lo Sbarco dei migranti : saranno tutti ricollocati : Mentre i migranti sul veliero Alex di Mediterranea sono stati sbarcati poco prima dell'una di notte a Lampedusa, la nave Alan Kurdi ha cambiato rotta dirigendosi verso Malta. Dopo aver nega...

Malta autorizza lo Sbarco dei 65 migranti della Alan Kurdi : Mediterranea: "Le nostre due navi sequestrate, ma noi non ci fermiamo". La portavoce della ong: "Non possiamo smettere di salvare vite umane per sconfiggere i trafficanti di uomini". Malori tra i migranti sulla nave di Sea Eye prima dell'ok di Malta allo sbarco

Nave Alex - tra poco Sbarco dei migranti : 01.25 Un applauso è partito da Nave Alex quando ai 46 migranti a bordo del battello di Mediterranea ormeggiata al molo Favarolo di Lampedusa, è stato comunicato che a breve sarebbero stati sbarcati.

Migranti - veliero Alex a Lampedusa. Salvini : no allo Sbarco. : Migranti, veliero Alex a Lampedusa. Salvini: no allo sbarco. L'imbarcazione è nel porto, ma il Viminale non autorizza lo sbarco. E si scontra con la Difesa: "Non aiutano a bloccare le navi". La replica: "Mitologia, se avesse accettato l'imbarcazione sarebbe a Malta" Parole chiave: ...

Migranti - nave Alex a Lampedusa. Salvini : no allo Sbarco. : Migranti, nave Alex a Lampedusa. Salvini: no allo sbarco. L'imbarcazione è nel porto con 41 Migranti a bordo. Il Viminale non autorizza lo sbarco e si scontra con la Difesa: "Non aiutano a bloccare le navi". La replica: "Mitologia, se avesse accettato l'imbarcazione sarebbe a Malta". Parole ...

Nave Alex a Lampedusa. Ma Salvini nega lo Sbarco dei migranti : complici di scafisti DIRETTA TV : La Nave Alex della ong Mediterranea è ferma in porto a Lampedusa dopo aver forzato il blocco ma Salvini ha finora negato lo sbarco dei migranti. Solo uno dei 41 profughi a...

Migranti : Salvini - ‘niente Sbarco da nave tedesca oppure in loro ambasciata’ : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “Io zitto non sto, caro governo tedesco i porti italiani io non li riapro, men che meno se me lo chiedete voi. C’è una nave tedesca, fatevene carico oppure li mettiamo tutti su un autobus e li portiamo fuori dall’ambasciata tedesca”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook. “Basta, e questo -aggiunge- vale per gli olandesi, per i francesi, ...