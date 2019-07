Sardegna | abbiamo portato in tribunale l’azienda che produce armi per l’Arabia saudita

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2019) di Graziano Bullegas * La mozione approvata dal Parlamento italiano, lo scorso 26 giugno, che obbliga il governo ad “adottare gli atti necessari a sospendere le esportazioni di bombe d’aereo e missili che possono essere utilizzati per colpire la popolazione civile e loro componentistica versoe gli Emirati Arabi Uniti sino a quando non vi saranno sviluppi concreti nel processo di pace con lo Yemen”, è una novità importante rispetto all’immobilismo assoluto degli anni precedenti o peggio ancora rispetto all’autorizzazione di esportazione dirilasciata dal governo Renzi alla Rwm Italia nel 2016, la fabbrica che costruisce bombe di varie forme e potenza nei comuni di Domusnovas e Iglesias. Questa decisione con le successive minacce di riduzione dell’organico nello stabilimento Rwm sono un’ulteriore conferma della precarietà delle attività e dei posti di lavoro ...

