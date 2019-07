Sarah Jessica Parker | «Io | molestata sul set di Sex and the City»

vanityfair

Tutto è finito quando ha minacciato di lasciare per sempre il set di Sex and the, la serie che le ha dato il successo e le ha spalancato le porte dello showbiz mondiale. Fino ad allora,subiva ripetutamente molestie da parte di un collega, di cui sceglie di non rivelare il nome. A raccontarlo è la stessain un'intervista all'emittente radiofonica National Public Radio: «Credo che non c'entri niente quanto tu sia evoluta e moderna. Nonostante il mio ruolo, non mi sentivo completamente nella posizione di parlare, non mi sentivo potente come l'uomo che si comportava in modo inappropriato», spiega l'attrice a ormai due anni dallo scandalo ...

