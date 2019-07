Salvini | i numeri rispondono a Trenta

Migranti - Salvini : “Missione Sophia? Recuperò migliaia di persone e le portò in Italia. A Trenta rispondo coi numeri” : “Cosa replico alle parole ministro della Difesa Elisabetta Trenta sul tema ong e Migranti? Non rispondo alle polemiche. Il lunedì mattina mi alzo contento, altri un po’ nervosetti, problema loro”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini a margine del centenario ANA Associazione Nazionale Alpini alla Deposizione di una corona presso il monumento ai caduti in Sant’Ambrogio a Milano sulle polemiche col ministro ...

Salvini : su migranti replicano numeri : 10.30 Al ministro della Difesa Trenta, che ha criticato la scelta di uscire dalla missione Sophia, "replicano i numeri". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier Salvini. "La missione Sophia recuperò decine di migliaia di immigrati e li portò tutti in Italia, perché questo prevedevano le regole della missione. Ditemi se il contrasto dell'immigrazione clandestina è recuperare decine di miglia di immigrati nel Mediterraneo e portarli ...

Matteo Salvini - sondaggi : la Lega sale ancora - per il centrodestra numeri da record : Il pugno duro sui migranti? Paga. Fare a musate con l'Unione Europea? Paga. E all'incasso ci passa sempre lui, Matteo Salvini. L' uomo che ha saputo sfatare la profezia nenniana del «piazze piene, urne vuote» e che elezione dopo elezione riempie sia le prime sia (soprattutto) le seconde. A certifica

Ue - Salvini : “Procedura d’infrazione sarebbe attacco politico basato su antipatia - non su numeri” : “Mi rifiuto di pensare che uno dei Paesi che paga di più nell’Ue venga sanzionato come l’ultimo della classe per aver rispettato regole europee che ci stanno portando, disoccupazione, precarietà e debito”. Così Matteo Salvini sul rischio che l’Ue avvii una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia per debito eccessivo. “Non la prendo nemmeno in considerazione questa ipotesi. Se arrivasse ...

Conte : "Sulla flat tax io più ambizioso di Salvini | I numeri reali dei conti italiani li abbiamo noi" : Al termine del Consiglio Europeo il premier fa il punto della situazione, annunciando la mancata intesa sulle nomine. "Sul negoziato con l'Europa - dice - serve un approccio costruttivo da tutte le parti. La trattativa è complessa".

Matteo Salvini - Bechis svela i numeri sull'immigrazione che nessuno vuol scrivere : il documento : Il chiasso delle accuse contro Matteo Salvini che si è sollevato dopo l'ultimo sbarco di una nave ong, in questo caso la Sea Watch3 e i 47 disperati recuperati dagli scafisti che li trasportavano, ha fatto letteralmente sparire dalle prime, e successive, pagine di quotidiani e siti il lavoro sempre

Così i numeri del Viminale smentiscono la propaganda di Salvini sulla sicurezza : Con un tempismo perfetto, a dieci giorni dalle elezioni europee il Ministero dell’Interno ha diffuso giovedì alcuni dati riguardanti la sicurezza in Italia nel primo trimestre del 2019. “Reati -9,2 per cento, -31,87 per cento la presenza di stranieri”, recita la nota del Viminale, con l’obiettivo di

"Salvini calmati. O arriva Draghi E i numeri ci sono - Lega isolata" : "Stando alla temperatura dello scontro continuo e quotidiano, il governo Conte dovrebbe cadere subito dopo le elezioni europee. Stando però al quadro generale e alle convenienze è davvero difficile dirlo. Il problema non è solo l'atto della crisi... Segui su affaritaliani.it