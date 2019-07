Salvare Venezia dalle navi e da Toninelli

Voto Forza Italia per Salvare Venezia : Anche per questa tornata elettorale direi di votare Forza Italia. Anche in Europa che prima scherzavano il suo leader hanno capito che è cento volte meglio di Grillo e compagnia di giro. Se è ancora in lista Voto Laura Comi (comunque la Voto lo stesso). A) perché è preparata; B) perché è bella. L’un