Sabrina e Nicola Giulio innesca la crisi? Clima rovente | Temptation Island

Sabrina E NICOLA/ In crisi - falò di confronto? Intanto Giulio... - Temptation Island - : SABRINA Martinego e NICOLA Tedde potrebbero lasciarsi. L'esperienza di Temptation Island non ha fatto bene a nessuno: lei potrebbe preferire Giulio.

TEMPTATION ISLAND 2019/ Nicola furioso con Sabrina : 'non ha capito un caz*o' : La terza puntata di TEMPTATION ISLAND 2019 sarà particolarmente esplosiva e ricca di colpi di scena: tutte le indiscrezioni.

Anticipazioni Temptation Island Nicola e Sabrina : la terza puntata si fa rovente : Temptation Island terza puntata, le Anticipazioni su Nicola e Sabrina La terza puntata di Temptation Island sarà rovente e a quanto pare molto molto compromettente per alcuni rapporti di coppia. Di chi stiamo parlando? Le ultime Anticipazioni sul reality show dell’estate vengono direttamente dalla pagina ufficiale e hanno come protagonisti Nicola Tedde e Sabrina Martinengo […] L'articolo Anticipazioni Temptation Island Nicola e ...

Temptation Island 2019 : Sabrina sempre più vicina a Giulio - Nicola furioso : La seconda puntata di Temptation Island, andata in onda ieri 1 luglio in prima serata su Canale 5, ha suscitato molte emozioni nel pubblico, che ha seguito con interesse le dinamiche delle varie coppie, decretando il successo in termini di ascolti del reality prodotto da Maria De Filippi. Dopo l’addio tra Nunzia e Arcangelo, i fan del programma hanno assistito all’avvicinamento tra la 42 enne Sabrina e il single Giulio Raselli, quest’ultimo già ...

Temptation Island - Sabrina Martinengo è incinta? Il dubbio del fidanzato Nicola : Sabrina Martinengo è incinta? A sollevare il dubbio tra il pubblico di Temptation Island è il fidanzato Nicola Tedde che, dopo aver visto la compagna flirtare e amoreggiare con il tentatore Giulio Raselli, si è lasciato scappare l’ipotesi. “Si è fumata il cervello perché noi abbiamo fatto l’amore la sera prima di entrare – ha sbottato infatti dopo aver visto Sabrina tra le braccia del single – . Metti che è incinta! Sta facendo ...

Temptatio Island - Sabrina Martinengo è incinta? Il dubbio del fidanzato Nicola : Sabrina Martinengo è incinta? A sollevare il dubbio tra il pubblico di Temptation Island è il fidanzato Nicola Tedde che, dopo aver visto la compagna flirtare e amoreggiare con il tentatore Giulio Raselli, si è lasciato scappare l’ipotesi. “Si è fumata il cervello perché noi abbiamo fatto l’amore la sera prima di entrare – ha sbottato infatti dopo aver visto Sabrina tra le braccia del single – . Metti che è incinta! Sta facendo ...

Temptation Island - Sabrina è incinta? Il dubbio di Nicola - : Luana Rosato La seconda puntata di Temptation Island ha sollevato un dubbio su Sabrina, avanzato proprio dal fidanzato Nicola: "Metti che è incinta?" Un dubbio aleggia tra gli spettatori di Temptation Island 6 dopo la messa in onda della seconda puntata: Sabrina Martinengo è incinta? L’ipotesi nasce proprio da una dichiarazione del fidanzato, Nicola Tedde, che si è lasciato scappare una frase importante dopo aver visto la fidanzata ...

Giulio Raselli e Sabrina sempre più vicini a Temptation Island : la decisione di Nicola : Temptation Island: Giulio Raselli conquista Sabrina, la fidanzata di Nicola Si intensifica sempre più il rapporto tra Giulio Raselli e Sabrina Martinengo a Temptation Island 2019. Fin dalla prima puntata tra i due è nato un feeling speciale e nel corso della seconda serata del programma Giulio e Sabrina hanno avuto modo di approfondire il […] L'articolo Giulio Raselli e Sabrina sempre più vicini a Temptation Island: la decisione di Nicola ...

Temptation Island - Nicola Tedde choc : “E se Sabrina è incinta?” : Temptation Island, Nicola su Sabrina: “Si è fumata il cervello!” Seconda puntata di Temptation Island, il programma principe dell’estate che tiene compagnia ai telespettatori che nei mesi più caldi sono sempre alla ricerca di uno show che sia in grado di appassionare veramente. Filippo Bisciglia ancora una volta è colui che guida il racconto di queste sei coppie impegnate in un viaggio nei sentimenti che le cambierà per tutta ...

Anticipazioni Temptation - 2ª puntata : Nicola deluso da Sabrina - Cristina flirta con Sammy : Mancano due giorni ad una nuova puntata di Temptation Island: le Anticipazioni che stanno circolando sul web, informano il pubblico di parecchi momenti di tensione che ci saranno a distanza tra i protagonisti del cast. Nicola, ad esempio, non reagirà bene dopo aver visto la sua Sabrina entrare nella casa dei single (dove non ci sono le telecamere); David, invece, strabuzzerà gli occhi vedendo la sua Cristina flirtare a cena con Sammy. Lunedì 1 ...

Temptation Island : Jessica invaghita di un tentatore - Nicola furioso con Sabrina : Temptation Island, il reality che mette alla prova le coppie, nella sua prima puntata ha registrato un boom di ascolti con il 22% di share in TV e un record di ascolti in digitale. Lunedì 1° Luglio sarà trasmessa la seconda puntata su canale 5 in prima serata. Questa edizione è partita con il botto e con dei vacillamenti da parte di quasi tutte le coppie, anche se quella più a rischio si è rivelata quella di Jessica e Andrea. I due ragazzi ...

Temptation spoiler - Nicola dopo aver visto Sabrina con Giulio : 'Si è fumata il cervello' : A pochi giorni dall’inizio di Temptation Island cominciano a delinearsi le dinamiche tra le varie coppie che, mai come quest’anno, stanno lasciando a bocca aperta il pubblico da casa. Una delle protagoniste del secondo appuntamento in onda lunedì 1 luglio sarà Sabrina Martinengo, così come mostrato da una breve clip pubblicata sul profilo ufficiale del reality e che mostra la 42enne appartarsi con il tentatore Giulio Raselli. La donna, come si ...

TEMPTATION ISLAND 2019/ Sabrina tradisce Nicola? Filippo Bisciglia svela che... : TEMPTATION ISLAND 2019, anticipazioni e coppie: Filippo Bisciglia svela che nelle prossime puntate dovrà affrontare una situazione delicata

Gossip Temptation Island - Sabrina delude Nicola : lo sfogo di lui : Sabrina Martinengo di Temptation Island 2019 avvistata nella casa dei single Poco fa sulle pagine social ufficiali di Temptation Island è stato caricato un video in cui è stata data una clamorosa anticipazione sulla seconda puntata prevista Lunedì 1 Luglio. Un’anticipazione che ha già creato un incredibile putiferio mediatico. Cos’è successo? In questo video è stato mostrato che Sabrina Martinengo si è recata da sola nella casa dei ...