Rugby a 7 | i convocati dell’Italia in vista dei tornei preolimpici di Colomiers e Kazan

(Di lunedì 8 luglio 2019) Inizia il percorso di avvicinamento delle Nazionali italiane dia 7 aiche sabato e domenica metteranno in palio i pass europei per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Sistema identico per uomini e donne: la prima va direttamente ai Giochi, mentre seconda e terza vanno al torneo di ripescaggio intercontinentale che metterà in palio l’ultimo posto. Per gli uomini l’appuntamento è a(Francia), per le donne a(Russia): Andy Vilk, selezionatore maschile, comunicherà mercoledì la lista definitiva dei 12 prescelti, mentre Diego Saccà ha già scremato l’elenco, diramando i nomi delle dodici azzurre che rappresenteranno l’Italia all’importantissimo appuntamento. ITALIA SEVEN MASCHILE (lista da ridurre a dodici nomi) Diego ANTL (FEMI-CZROVIGO) Giulio BERTACCINI (AMATORI PARMA) Francesco BONAVOLONTA’ (S.S. LAZIO ...

