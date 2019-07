Rubano la benzina e la rivendono alle stazioni di servizio

ilgiornale

(Di lunedì 8 luglio 2019) Ignazio Riccio La Guardia di finanza ha sgominato un’organizzazione criminale. Sono 49 le persone rinviate a giudizio tra Campania, Calabria e Lazio Sgominata dalla Guardia di finanza un’organizzazione criminale che è riuscita a rubare oltre un milione di euro diper poi rivenderla, in nero, ai distributori del territorio tra Campania, Calabria e Lazio. Sono 49 le persone rinviate a giudizio con le accuse, a vario titolo, di associazione a delinquere, furto con destrezza, ricettazione e sottrazione al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici. La truffa era molto sofisticata: i malviventi utilizzavano delle autobotti truccate, modificate per contenere più carburante. Così laveniva rubata, per essere poi rivenduta sottobanco ai distributori stradali. Ciò creava da un lato uno squilibrio sul mercato, dall'altro grossi guadagni a chi gestiva il traffico ...

