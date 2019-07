Roma | rivolta al centro rimpatri | 13 migranti in fuga | anche un sospetto jihadista

Roma - scoppia la rivolta al centro rimpatri : 13 migranti in fuga : I profughi hanno dato fuoco ai materassi e sfondato le porte. Tra i fuggiaschi anche un sospetto jihadista

Adriano Panzironi - migliaia di allocchi all’evento di Roma : la scienza si rivolta contro le fake news : Sono attesi migliaia di allocchi domani al Palazzo dello Sport di Roma per l’evento voluto da Adriano Panzironi, il giornalista che propone un regime alimentare a base di integratori, da lui commercializzati (!), che promette di far vivere fino a 120 anni e di curare molte patologie! Nei giorni scorsi, quando e’ stato dato l’annuncio dell’iniziativa del guru che intende ‘cambiare per sempre la medicina‘, ...

Magistrati in rivolta : “Tutti i coinvolti nel caso di Roma devono dimettersi” : La rabbia che montava dentro la magistratura italiana è esplosa. E così a Milano c’è stata un’assemblea spontanea che s’è conclusa con un documento durissimo: «Non nel nostro nome. C’è una questione morale tra noi». ...

BUS Roma - PRINCIPIO D'INCENDIO IN CENTRO/ Atac "solo 10 roghi nel 2019" : è rivolta : Via Sistina a ROMA, bus elettrico brucia in CENTRO: Atac 'solo 10 incendi nel 2019', ma è rivolta passeggeri e cittadini. I mezzi noleggiati in Israele

Scoppia il malcontento dei Romanisti : tifosi in rivolta per addio De Rossi : Roma – Il giorno dopo la rabbia prende il posto del dolore (sportivo). I tifosi della Roma sono ancora scottati dalla vicenda Daniele De Rossi, l’attuale capitano della Roma a cui la stessa societa’ giallorossa ha annunciato di non voler rinnovare il contratto. De Rossi ha ormai 36 anni, che si sarebbe arrivati alla fine di un rapporto lo sapevano un po’ tutti. Quello che viene contestato alla societa’ e’ il ...