Roma | Fonseca frena su Florenzi capitano | “Situazione da analizzare”

Roma - Fonseca si presenta : “non conosco la paura. Voglio squadra ambiziosa. Dzeko e Higuain? Dico…” : Paulo Fonseca risponde alle domande dei media nella conferenza stampa di presentazione in qualità di nuovo allenatore della Roma: il tecnico giallorosso parla di tattica e delle principali situazioni di mercato legate ai giocatori della rosa Negli ultimi giorni le squadre di Serie A hanno dato il via alle conferenze stampa di presentazioni dei nuovi allenatori. Quest’oggi è toccato a Paulo Fonseca, nuovo allenatore della Roma. ...

Roma - Fonseca si presenta : le indicazioni su Dzeko - Higuain - Zaniolo e Florenzi : “Inizialmente abbiamo pensato a un allenatore italiano, per me Fonseca è diventata una opportunità. Sono molto contento di averlo potuto prendere”. Sono le dichiarazioni del direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi nel corso della conferenza stampa di presentazione di Paulo Fonseca. Poi parola all’allenatore: “io mi pongo l’obiettivo di tornare subito in Champions League. Voglio costruire una squadra ...

Roma - conferenza stampa Fonseca : “Zaniolo? Ha la mia fiducia. Ecco il nuovo tema tattico” : conferenza stampa Fonseca- La Roma si prepara ad ascoltare le prime parole di Fonseca dinanzi alla stampa e ai giornalisti. Cresce la curiosità tra i tifosi giallorossi, i quali si preparano all’inizio della nuova stagione con grande voglia di riscatto dopo una stagione piuttosto negativa. Fonseca risponderà alle domande dei giornalisti a partire dalle 15:00. […] L'articolo Roma, conferenza stampa Fonseca: “Zaniolo? Ha la mia ...

La formazione della Roma 2019-20 : Pau Lopez e Diawara nell'undici tipo di Fonseca : Calciomercato bollente in casa Roma in queste prime settimane di luglio. Dopo l'arrivo del nuovo allenatore Paulo Fonseca la formazione giallorossa è destinata inevitabilmente a cambiare pelle. Tanti acquisti e cessione per una Roma che intende tornare a essere competitiva per lottare quantomeno per un posto in Champions League. Come giocherebbe oggi la Roma Fonseca predilige il 4-2-3-1 come modulo ed è scontato dire che il calciomercato della ...

Calciomercato Roma - la squadra di Fonseca mette i primi mattoncini : vicinissimo Diawara - gli altri nomi : Calciomercato Roma – La Roma prova a voltare pagina, dopo l’ultima annata. Sistemato il tassello allenatore, appare vicinissimo il colpo Diawara seppur con il sacrificio di Manolas. I giallorossi sondano il terreno anche per altri nomi. Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, si cerca un portiere: offerto Perin che però non sembra avere il gradimento dei giallorossi. Piace e molto invece Pau Lopez, estremo ...

Roma : la rivoluzione targata Fonseca parte dalle cessioni di Dzeko e Manolas : Dopo una stagione fallimentare e la mancata qualificazione in Champions, la società capitolina sembra ormai prossima ad attuare una totale rivoluzione della propria rosa e tentare, almeno in parte, di riconquistare l'affetto dei tifosi giallorossi, delusi dalle recenti questioni dirigenziali. Tra cessioni 'onerose' e addii inaspettati Le recenti divergenze fra Totti e la società (con il conseguente abbandono dell'ex capitano del proprio ruolo ...

