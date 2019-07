Risultati elezioni Grecia 2019 | candidati eletti e chi ha vinto

Elezioni Grecia 2019 - Risultati/ Vince la destra di Mitsotakis - fine dell'era Tsipras : risultati Elezioni Grecia 2019: Tsipras, 31%, riconosce sconfitta, ha vinto Mitsotakis col centrodestra, 39%,. Le parole del premier uscente.

In Albania si sta votando per le elezioni locali : i Risultati sono attesi per lunedì mattina : In Albania si sta votando da questa mattina per le elezioni amministrative, e si continuerà fino alle 17: i primi risultati parziali sono attesi per lunedì mattina. Gli osservatori internazionali si aspettano nuove tensioni fra attivisti antigovernativi e le forze

Elezioni Comunali 2019 - ballottaggio Sassari-Monserrato/ Risultati e come si vota : Diretta Risultati, Elezioni Comunali 2019 in Sardegna: ballottaggio Sassari e Monserrato, come si vota, candidati sindaci e intenzioni di voto

Risultati elezioni comunali Sardegna 2019 : chi ha vinto a Cagliari e Sassari : Risultati elezioni comunali Sardegna 2019: chi ha vinto a Cagliari e Sassari È stata una competizione elettorale per certi versi “esaltante”, per l’incertezza del risultato e il testa a testa che si è risolto solo con i dati delle ultimissime sezioni. Nel capoluogo della regione Sardegna la spunta il centrodestra, sbancando Cagliari già al primo turno. Una vittoria forse inaspettata (dopo 8 anni di amministrazione ...

Elezioni Sardegna - lo spoglio e i Risultati : il centrodestra è in testa a Cagliari e vince ad Alghero. Ballottaggio a Sassari : È un testa a testa fino all’ultima scheda alle Elezioni comunali di Cagliari dove per ora resiste il candidato sindaco del centrodestra Paolo Truzzu con il 50,4%, mentre il centrosinistra con Francesca Ghirra segue al 47,5%. Il terzo candidato, Angelo Cremone (lista Verdes), è al 2%. È il risultato ancora incerto tra i 28 Comuni chiamati al voto per l’elezione del sindaco in Sardegna: il primo test per la giunta regionale di centrodestra ...

Elezioni Comunali Cagliari : affluenza - exit poll e Risultati : Oggi domenica 16 giugno si vota per il primo turno delle Elezioni Comunali a Cagliari. I cittadini sceglieranno il Sindaco per i prossimi 5 anni tra il candidato di centrosinistra, quello di centrodestra e dei verdi. Lo speciale con risultati, exit poll e proiezioni di dati reali per scoprire chi sarà il successore di Massimo Zedda.

Elezioni comunali 2019 : Risultati definitivi ballottaggio e bilancio Lega-M5S : Elezioni comunali 2019: risultati definitivi ballottaggio e bilancio Lega-M5S Anche il secondo turno dell’ultima tornata di comunali sostanzialmente rispecchia i rapporti di forza emersi dal voto per l’Europarlamento del 26 maggio scorso. La Lega avanza e porta il centrodestra alla vittoria anche in città tradizionalmente avverse allo schieramento di Salvini, dal canto suo, il centrosinistra tutto sommato tiene e consolida i buoni risultati ...

Elezioni amministrative - Risultati dei ballottaggi : dopo 69 anni Ferrara sceglie la destra : Si è votato fino alle ore 23 di ieri sera, 9 giugno, per i ballottaggi delle Elezioni amministrative. Sono stati chiamati alle urne 3.648.485 elettori: alcuni risultati hanno destato sorpresa, altri invece si sono rivelati delle conferme. I risultati delle Elezioni per il centrosinistra È stata una domenica di voto per gli abitanti di 136 comuni, tra cui 16 capoluoghi di provincia, nei quali al primo turno nessuno dei candidati aveva superato il ...

Elezioni comunali 2019 - tutti i Risultati e cosa succede adesso : Ci sono i risultati finale delle Elezioni comunali 2019. Ferrara, Forlì, Piombino vanno alla Lega. Ma il Pd vince a Reggio Emilia, Cesena, Cremona e Rovigo, ribaltando il risultato del primo turno che vedeva il candidato di centrosinistra Edoardo Gaffeo indietro di 13 punti e che ha vinto sul filo di lana con il 50,94% su Monica Gambardella, 49%. A Campobasso vince il Movimento 5 Stelle con Roberto Gravina, staccato anche lui al primo turno ...

Risultati elezioni comunali - Matteo Salvini : “Abbiamo vinto dove la sinistra governava da 70 anni” : Al concludersi della tornata elettorale per i ballottaggi delle elezioni comunali, appare chiaro: il centrosinistra perde Ferrara. Era dal dopoguerra che non vinceva un candidato del centrodestra. Matteo Salvini esulta: "Abbiamo eletto sindaci dove la sinistra governava da settant'anni". Nicola Zingaretti sottolinea che anche il suo partito ha portato a casa "belle vittorie", aggiungendo che l'alternativa a Salvini c'è. Il M5S prevale a ...

