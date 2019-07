Riparte l' odissea dei marò La Corte ci restituisca la dignità

ilgiornale

(Di lunedì 8 luglio 2019) Stefano Zurlo Sette anni e mezzo e siamo solo ai preliminari. La vicenda deisembra sbarcare nell'attualità da un'altra Italia, un mondo che in parte non c'è più; eppure da oggi all'Aia si fa, speriamo, sul serio. Il Tribunale internazionale deciderà a chi spetta la giurisdizione: Italia o India? Era il 15 febbraio 2012 quando nel corso di una missione antipirateria Salvatore Girone e Massimiliano Latorre furono protagonisti di un grave incidente in cui morirono due pescatori indiani. Una storia di equivoci, di muscoli e di mare. Lo stesso mare che oggi domina la scena politica, con il braccio di ferro fra Matteo Salvini e le Ong. Una sfida umanitaria ma anche ideologica e il diritto piegato di qua e di là. La storia di Latorre e Girone ha invece a che fare con l'orgoglio di due Paesi che non vogliono perdere la faccia, fra fiammate di patriottismo e aggrovigliate ...

