Rino Formica e il caso Moro | «La prigione delle Br? Lo Stato non ha voluto trovarla»

(Di lunedì 8 luglio 2019) L’ex ministro: «Noi socialisti incontravamo persone che avevanocontatti con i brigatisti: di questo avevamo informato il QuirinaleDissi a Craxi di non andarsene dall’Italia, poi non l’ho più sentito»

