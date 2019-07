Rimborsi bollette a 28 giorni | ricorso Tim bocciato | cosa accade ora

Bollette a 28 giorni - accettare le offerte o aspettare i Rimborsi : cosa conviene fare : Per i clienti che aspettano i rimborsi per aver pagato le Bollette a 28 giorni (invece che con la classica fatturazione mensile) si apre un'altra possibilità, proposta dagli operatori telefonici in questi giorni : aderire ad alcune speciali offerte a mo' di indennizzo. Ma conviene accettarle o aspettare i rimborsi ?Continua a leggere

Arrivano i Rimborsi per le bollette a 28 giorni : sconto in fattura o nuovi servizi : (Foto: pixabay.com) Nuovo capitolo – e forse ultimo – nello scontro tra le compagnie telefoniche operanti in Italia e le autorità garanti per il caso delle bollette telefoniche a 28 giorni scoppiato nel 2017. Martedì 21 maggio il Consiglio di Stato ha deciso di non concedere nessuna ulteriore sospensiva per i rimborsi. Così Vodafone, Wind Tre e Fastweb devono ora predisporre un “piano di storno” in attesa della prossima udienza fissata il 4 ...