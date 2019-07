Riflessioni sul ' caso Carola Rakete' | l' Italia che se la prende con i giovani volenterosi

Video - testo e traduzione di Rescue Me degli OneRepublic - Riflessioni pop sulla reciprocità : Rescue Me degli OneRepublic è il quinto singolo estratto dall'album "1r5" di cui il frontman Ryan Tedder ha annunciato l'uscita nel 2020. Il brano sarà in rotazione radiofonica dal 7 giugno e suggella il ritorno della band di Colorado Springs tre anni dopo "Oh My My" (2016). Ryan fraseggia su un arpeggio che si apre sul ritornello, grazie alle sillabe ridotte e all'apporto degli archi. Dalla seconda strofa il beat carica il taglio del brano ...