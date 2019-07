Regione e slow food | accordo per valorizzare prodotti lombardi

laprimapagina

(Di lunedì 8 luglio 2019)a ehanno siglato a Palazzoa un protocollo di intesa volto a consolidare, sviluppare e

ste_conte : Slow Food a supporto della produzione agroalimentare lombardaAccordo siglato dall’associazione fondata da Carlo Pet… - giucaddeo : RT @ItalyFoodTrade: #Chinotto from #Savona, a rare #citrus of the Mediterranean coast COMUNE DI SAVONA Regione Liguria Giovanni Toti Slow… - ItalyFoodTrade : #Chinotto from #Savona, a rare #citrus of the Mediterranean coast COMUNE DI SAVONA Regione Liguria Giovanni Toti S… -