Reazione a Catena leader negli ascolti Liorni | “Bella soddisfazione”

Reazione a Catena - la confessione di Marco Liorni : "La mia più grande paura. E contro Caduta Libera..." : Tempo di confessioni per Marco Liorni, che si racconta in un'intervista a Leggo. Si parla ovviamente di Reazione a Catena, il suo quiz su Rai 1 che sta ottenendo un grande successo, con punte del 24% di share: "Bella soddisfazione, perché come competitor c’è Gerry Scotti con Caduta Libera. Un bel te

Tre Forcellini : record a Reazione a Catena - ma Liorni segnala un errore : Reazione a Catena con Marco Liorni: record all’intesa vincente per i campioni (Tre Forcellini) Intesa vincente da record, è il caso di dirlo, per i campioni in carica, i Tre Forcellini, nella puntata di Reazione a Catena di oggi, sabato 6 luglio 2019. Come ha fatto notare il padrone di casa Marco Liorni, Simone, Alessandro e Gianluca, hanno segnato il loro record di risposte esatte, totalizzando ben 25 punti (e sfiorando quindi il record ...

Reazione a Catena - Tre Forcellini : delusione dopo l’intesa vincente : I Tre Forcellini si confermano campioni a Reazione a Catena ma perdono dopo quattro vittorie consecutive Prima mancata vittoria del mese, è il caso di dirlo, nella puntata di Reazione a Catena di oggi, venerdì 5 luglio 2019, per i campioni in carica, i Tre Forcellini. Simone, Alessandro e Gianluca, infatti, pur riuscendo a battere all’intesa vincente gli sfidanti, non hanno completato nel modo corretto l’ultima Catena, perdendo dopo ...

Reazione a Catena - I tre Forcellini scrivono la storia e "spennano" Marco Liorni : vittoria pazzesca : Non c'è soltanto Nicolò Scalfi a Caduta Libera. Anche a Reazione a Catena, il programma di Rai 1 condotto da Marco Liorni, c'è qualcuno che sbanca. Si tratta de I Tre Forcellini, la squadra che si chiama così in onore del quartiere di Padova che ospita la loro università: campioni dal 20 giugno, i t

Reazione a catena - i Tre Forcellini portano a casa altri 86 mila euro : ma chi sono i campioni del quiz di RaiUno? : FQ Magazine Caduta Libera, il campionissimo Nicolò Scalfi sarà sconfitto: ecco quando Ingegno è la parola con cui ieri hanno vinto altri 86 mila euro, stiamo parlando de I Tre Forcellini, i campioni di Reazione a catena che stanno conquistando il pubblico di Rai1 e riempendo sempre di più il loro portafogli. Tre matematici che il 20 giugno hanno sconfitto i ...

É successo in TV – 2 luglio 2007 : nasce Reazione a Catena : Quanti game show hanno fatto la loro fortuna grazie al potere del vocabolario e quindi delle parole della nostra lingua? Ricordiamo La ruota della fortuna nella quale tramite le lettere dell'alfabeto venivano svelate frasi, detti, luoghi comuni, personaggi e altro ancora, Passaparola (e il titolo la dice lunga), il cruciverbone dell'era Boncompagni o ancora Caduta Libera tutt'ora in onda.Ne abbiamo citato solo un paio, la lista sarebbe ...

Reazione a Catena : momenti di paura per i campioni - i Tre Forcellini : Tre Forcellini: intesa vincente con il fiato sospeso per i campioni di Reazione a Catena Hanno temuto davvero di perdere i Tre Forcellini nella puntata di Reazione a Catena di oggi, venerdì 28 giugno 2019: Alessandro, Gianluca e Simone, campioni in carica da oltre una settimana ormai, pur giocando un’intesa vincente da record, con ben 21 risposte esatte, sono stati insidiati dagli sfidanti, gli Spazza Via. Daniel, Riccardo e Paolo, come ...

Marco Liorni su Reazione a Catena : “I consigli di Amadeus funzionano!” : Reazione a Catena, Marco Liorni ammette: “I consigli che mi ha dato Amadeus stanno funzionando” Continua il successo di Reazione a Catena, il gioco che “rinfresca la mente”, in onda tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, alle 18.45 su Rai1, quest’anno con una novità: la conduzione di Marco Liorni. Forte degli ottimi ascolti ottenuti nei mesi invernali con Italia Si, programma in onda sulla prima rete ogni sabato ...

Reazione a Catena : gaffe clamorosa dei Tre Forcellini. Liorni risponde : I Tre Forcellini: gaffe per i campioni di Reazione a Catena. Marco Liorni ironizza Intesa vincente con gaffe, è il caso di dirlo, per i Tre Forcellini (“Forcellini” in onore del quartiere di Padova nel quale si ritrovano spesso per via dell’Università) nella puntata di Reazione a Catena di oggi, lunedì 24 giugno 2019. Simone, Gianluca e Alessandro, campioni di Reazione a Catena ormai da diversi giorni, proprio durante il ...

Reazione a Catena : i Tre Forcellini campioni. Liorni fa una battuta : Marco Liorni accoglie i Tre Forcellini con una battuta: “Tre matematici… nel quiz delle parole!” Sono i Tre “Forcellini” i nuovi campioni di Reazione a Catena: Alessandro, Gianluca e Simone hanno scelto di chiamarsi così per omaggiare il quartiere di Padova che frequentano spesso, per via dell’Università, appunto Forcellini. Tutti e tre matematici, come Gabriele dei Bla Bla: dunque Marco Liorni ...

Reazione a Catena : gli Scollegati fanno tremare i campioni (Bla Bla) : I Bla Bla si confermano campioni a Reazione a Catena battendo gli Scollegati per 1 secondo! Intesa vincente al cardiopalmo nella puntata di Reazione a Catena di oggi, mercoledì 19 giugno 2019: i campioni in carica (i Bla Bla) sono infatti riusciti a difendere di un soffio il loro titolo, arrivando con molta fatica al pareggio con gli avversari (13 punti), dopo una gara parecchio sofferta. Gli sfidanti, Luigi, Marco e Giulio (gli Scollegati), ...

Reazione a Catena : fiato sospeso per i nuovi campioni (i Bla Bla) : Reazione a Catena, i Bla Bla sfiorano una cifra record. Marco Liorni: “Grandissima partita” Non è finita come speravano la partecipazione dei Bla Bla alla puntata di Reazione a Catena di oggi, lunedì 17 giugno 2019: Elisa, Giorgia e Gabriele, nuovi campioni in carica entrati nel quiz ieri, hanno infatti perso 145.000€, cifra mantenuta intatta quasi fino alla fine. Battendo le sfidanti, ossia le Amiche di Ferro, i Bla Bla sono ...

Reazione a Catena - i Fuori Luogo battuti. Esordio record per i Bla Bla : I Fuori Luogo sconfitti a Reazione a Catena. Debutto col botto per i Bla Bla, nuovi campioni Si è conclusa nella puntata di Reazione a Catena di oggi, domenica 16 giugno 2019, con Marco Liorni, l’avventura dei Fuori Luogo: Stefano, Lorenzo e Paolo, dopo quasi una settimana (sono entrati a Reazione a Catena, lo ricordiamo, martedì scorso, battendo i Cocchi di Chicco, campioni in carica per una sola puntata) stasera hanno infatti dovuto ...

Reazione a Catena : i Fuori Luogo vincono. Intesa vincente al cardiopalmo : Reazione a Catena, con Marco Liorni: i Fuori Luogo si confermano campioni e vincono ancora Si è conclusa con la terza vittoria consecutiva per i campioni di Reazione a Catena, i Fuori Luogo, la puntata di oggi, giovedì 13 giugno 2019: Lorenzo, Paolo e Stefano (stasera giunti all’ultimo gioco con 107.000 €, poi più volte dimezzati), dopo le prime due vittorie, con le quali hanno portato a casa poche migliaia di euro, stasera sono riusciti ...