optimaitalia

(Di lunedì 8 luglio 2019)sarà ail 21 luglio con tanti ospiti, per una serata all'insegna della musica italiana. In piazza aci sarannoPaola Turci, Enrico Nigiotti, Giant Rooks, Mr.Rain e Martina Attili ma anche Cristiano Malgioglio, Jake La Furia, Bianca Atzei e Rocco Hunt. Da Amici di Maria De Filippi, ultima edizione in onda nel 2019, ci sarà la seconda classifica,.Dalle precedenti edizioni dello stesso programma TV sono attesi Sergio Sylvestre,, Annalisa erica Carta, in duetto con Shade. Presenti aanche Le Vibrazioni,, Nek e Gabry Ponte.è lo spettacolo della radio del sud Italia che porta la musica italiana nelle piazze del sud della penisola nei mesi più caldi dell'anno. Lo spettacolo andrà in onda in diretta televisiva su Telenorba eTv. Sarà possibile seguire...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: Radionorba Battiti Live a Trani con Benji & Fede, Giordana Angi, Irama e molti altri - OptiMagazine : Radionorba Battiti Live a Trani con Benji & Fede, Giordana Angi, Irama e molti altri - dybalaxberna : RT @bryanramirez_of: @bryanramirez_of insieme ad @albertourso_ofc nel backstage del @radionorba Battiti Live a Brindisi ?? #BryanRamirez #B… -