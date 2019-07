Quote Serie A | Juventus ancora favorita poi Inter e Napoli

Serie A 19/20 - la Juventus vola già nelle Quote : poca fiducia nel Milan che verrà : Serie A, la stagione è finita da poche ore e già si pensa al futuro con la nuova annata che vede ancora favoritissima la Juventus Il nodo allenatore non è stato ancora sciolto, ma la Juventus si conferma in cima alle preferenze degli analisti per la prossima stagione di Serie A. A campionato appena concluso arriva il primo verdetto dei bookmaker per il campionato 2019/2020: lo scudetto rimane per ora nelle mani dei bianconeri, il cui ...

Pronostici Serie A/ Scommesse e Quote : Inter - a San Siro serve un'ultima vittoria : Pronostici Serie A: le quote e le Scommesse per le partite della 38e ultima giornata del primo campionato italiano, il 25 e 26 maggio 2019.

PRONOSTICI SERIE A/ Quote e scommesse : l'ultima di Max Allegri con la Juventus : PRONOSTICI SERIE A: le Quote e le scommesse per le partite della 38e ultima giornata del primo campionato italiano, il 25 e 26 maggio 2019.

Pronostici Serie A/ Scommesse - Quote : granata favoriti contro la Lazio - 38giornata - : Pronostici Serie A: le quote e le Scommesse per le partite della 38e ultima giornata del primo campionato italiano, il 25 e 26 maggio 2019.

Pronostici Serie A - le Quote di William Hill per l’ultima giornata : Ultima giornata di Serie A: le formazioni dovranno dare il massimo per raggiungere i propri obiettivi prima dello scadere degli ultimi novanta minuti. Per offrire un intrattenimento eccezionale anche alla fine del campionato 2018/2019, William Hill, in gioco dal 1934, è pronto a offrire le sue Migliori quote, insieme a quote Maggiorate da veri campioni. Inoltre, il bookmaker dà il benvenuto ai nuovi utenti con il codice ITA215, che ...

Playoff Serie B - domani Hellas Verona-Pescara : le Quote di Sisal Matchpoint : La seconda semifinale dei Playoff di Serie B è la sfida tra l’Hellas Verona e il Pescara. I gialloblù sono reduci dalla dura battaglia con il Perugia, superato solo ai tempi supplementari, i delfini invece sono al loro esordio in questi Playoff, dopo aver chiuso al quarto posto la regular season, sfruttando la retrocessione del Palermo. La sfida è aperta sul tabellone di Sisal Matchpoint, nel primo atto di questo doppio confronto sono ...

Scommesse Serie A - le Quote per l’ultima giornata : in palio Champions - Europa League e salvezza : Il campionato di calcio di Serie A è prossimo all’atto finale. La Juventus ha già festeggiato il suo Scudetto, il 35° ufficialmente anche se una parte di tifosi bianconeri non sarà d’accordo, riferendoci alle questioni legate alle due stagioni di “Calciopoli”. Lasciando da parte questi discorsi, anche la piazza d’onore alle spalle della Vecchia Signora è ormai cosa fatta: il Napoli di Carlo Ancelotti si è confermato ...

PRONOSTICI SERIE A/ Quote e scommesse : Roma favorita sul campo del Sassuolo : PRONOSTICI SERIE A: le Quote e le scommesse per le partite della 37giornata di campionato e in programma oggi 18 maggio 2019.

PRONOSTICI SERIE A/ Quote e scommesse : Udinese favorita sulla Spal - 37giornata - : PRONOSTICI SERIE A: le Quote e le scommesse per le partite della 37giornata di campionato e in programma oggi 18 maggio 2019.

Quote Serie A - giornata 37 : in vista degli ultimi aggiustamenti di classifica - William Hill schiera le sue Migliori Quote : Quote Serie A – Grande attesa per la trentasettesima giornata di Serie A, con alcuni verdetti già emessi ma entusiasmanti sfide ancora da chiudere in ottica salvezza e qualificazione per Champions ed Europa League. Si inizia con Udinese – Spal, con i ragazzi di Tudor che dovranno per forza fare bottino pieno, visto il rischio retrocessione. Gli avversari biancocelesti, invece, saldamente ancorati a metà classifica, possono scendere ...

Serie A - l’Empoli crede ancora nella salvezza : le Quote dei bookmakers : Grazie a due vittorie di fila, quando mancano due giornate alla fine della Serie A, l’Empoli si è portato a un solo punto dalla zona salvezza. Per i toscani, comunque, centrare l’obiettivo rimane quasi un’impresa, considerando che il calendario non è proprio agevolissimo. Le prestazioni della squadra di Andreazzoli, ad ogni modo hanno impressionato gli analisti Sisal Matchpoint, che hanno tagliato da 7,50 a 4,50 la quota ...

PRONOSTICI SERIE B/ Quote e scommesse : Hellas favorita in casa contro il Foggia : PRONOSTICI SERIE B: le Quote e le scommesse per le partite in programma nella 38e ultima giornata del campionato cadetto, oggi 11 maggio 2019.

PRONOSTICI SERIE A/ Quote e scommesse : Dea favorita a Bergamo contro il Genoa : PRONOSTICI SERIE A: le Quote e le scommesse per le partite, in programma questo fine settimana per la 36giornata di campionato.

PRONOSTICI SERIE B/ Quote e scommesse : lagunari favoriti al Cabassi : PRONOSTICI SERIE B: le Quote e le scommesse per le partite in programma nella 38e ultima giornata del campionato cadetto, oggi 11 maggio 2019.