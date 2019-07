Quota extra per il bagaglio troppo pesante? Ecco cosa ha fatto questo 46enne scozzese per

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2019) Il trucco non è nuovo. Ci aveva già pensato l’anno scorso un ragazzo, Ryan Carney Williams, che sulla British Airways aveva chiesto di imbaracarsi con diverse paia di pantaloni e magliette addosso per non pagare laaggiuntiva. In quel caso la sua richiesta fu respinta e lui arrestato. Il protagonista divideo, ilJohn Irvine, in viaggio da Nizza a Edimburgo hala stessa, ma con successo. Allo sportello del check in, infatti, avrebbe dovuto pagare circa 100 euro in più a causa del. Così ha pensato bene di tirare fuori alcuni capi e indossarli, così da abbassare il peso e non versare la tassa. Il tutto filmato dal figlio Josh che, decisamente divertito, ha poi condiviso la scena sui social Quando vuoi stupire tutti con l’auto dei sogni ma non sai guidare: la figuraccia di quest’uomo è ...

