Qui Dimaro Ghoulam stakanovista ciclista mattiniero

(Di lunedì 8 luglio 2019) Superato il doppio infortunio, e trascorsa in agrodolce l’ultima stagione in azzurro, Faouziè mentalizzato al pieno recupero per tornare ad essere quello splendido terzino mancino ammirato fino a due anni fa in maglia azzurra. Il calciatore franco-algerino, che ha rinunciato alla Coppa d’Africa con l’Algeria pur di essere qui in Trentino fin dall’inizio, è fra i più attivi in questi primi giorni di ritiro. Un lavoro certosino da parte del calciatore che va anche oltre gli orari di lavoro canonici voluti da Carlo Ancelotti e il suo staff. Stamattina, molto prima dei suoi compagni e in unache si stava ancora svegliando,infatti ha raggiunto il campo in bicicletta e non sul pulmino che fa la spola fra il Rosatti Sport Hotel e Carciato. Una sorta di “esercizio nell’esercizio” per tornare definitivamente in forma smagliante ...

