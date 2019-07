Quentin Tarantino rivela i film che hanno ispirato C’Era Una Volta a Hollywood

Un maniaco minaccia strage nel cinema di Quentin Tarantino : Il New Beverly, gestito dal regista, è stato preso di mira da un uomo che, in vista dell’uscita di “C’era una volta a... Hollywood”, promette un’azione à la Charles Manson. Un maniaco ha promesso una strage nel cinema di cui il regista Quentin Tarantino è titolare, il New Beverly di Los Angeles. Come riportato dal magazine Complex, la sala californiana ha ottenuto un ordine restrittivo nei confronti di un uomo che ha avuto ...

Quentin Tarantino pensa al ritiro : 'Ho dato al cinema tutto quello che avevo da dare' : Mentre sale l'attesa per la nuova pellicola diretta dal regista Quentin Tarantino, intitolata C’era una volta a... Hollywood, che sarà disponibile nelle sale statunitensi a partire dal prossimo 26 luglio e in Italia dal 19 settembre, il regista pensa al suo futuro e non esclude la possibilità di ritirarsi dal mondo del cinema dopo questo film. Nel corso di una recente intervista afferma di aver dato tanto al cinema, e non sembra sia affatto un ...

Podcast : «C’era una volta a Hollywood» di Quentin Tarantino : «Once upon a time in Hollywood»: le foto dal set«Once upon a time in Hollywood»: le foto dal set«Once upon a time in Hollywood»: le foto dal set«Once upon a time in Hollywood»: le foto dal set«Once upon a time in Hollywood»: le foto dal set«Once upon a time in Hollywood»: le foto dal set«Once upon a time in Hollywood»: le foto dal setBrad Pitt e Leonardo DiCaprio insieme in uno stesso film, diretti da Quentin Tarantino. È il sogno divenuto ...

Quentin Tarantino : 'Stop con il cinema - in futuro potrei scrivere libri e per il teatro' : Tempo fa Quentin Tarantino aveva annunciato che avrebbe lasciato il cinema dopo il suo decimo film. Sembra, però, che abbia anticipato il suo ritiro. "C'era una volta ... a Hollywood", quindi, potrebbe essere la sua ultima pellicola. Tutti i suoi fan temono che questa decisione sia definitiva, ma non sono i soli a preoccuparsi. Quentin Tarantino: 'Lascio il cinema, ma rimango, comunque, creativo' Recentemente a GQ Australia il regista ha ...

Quentin Tarantino - C'era una volta a Hollywood sarà l'ultimo film? : Il ritiro di Quentin Tarantino dal cinema, che il regista avrebbe programmato dopo il suo decimo film, potrebbe concretizzarsi davvero e, per di più, prima di quanto si creda. Da sempre, infatti, Tarantino ha dichiarato di voler lasciare il mondo del cinema finché è sulla cresta dell’onda, fissando la data del ritiro al suo decimo lungometraggio. Ma il ritiro, che in molti considerano un bluff, potrebbe in realtà ...

Ha sfruttato mio padre! La figlia Bruce Lee contro Quentin Tarantino : Nell’ultimo film del regista, “C’era una volta a... Hollywood”, compare la leggenda delle arti marziali, ma la sua apparizione ha infastidito la figlia Shannon. In un’intervista concessa a Deadline, la figlia della leggenda delle arti marziali, Shannon Lee, ha accusato il regista di aver “sfruttato” la figura di suo padre, interpretato da Mike Moh. Tarantino non avrebbe sentito gli eredi di Lee e nessuno della produzione avrebbe mai ...

Quentin Tarantino rivela qual è il suo film preferito dei Marvel Studios! : Quentin Tarantino ha rivelato il suo film preferito targato Marvel Studios. quale potrebbe essere secondo te? Leggi l’articolo e scopri se hai indovinato… Quentin Tarantino, il regista di Kill Bill e Pulp Fiction è attualmente impegnato nella promozione di C’era una volta a Hollywood con protagonista Leonardo DiCaprio e, durante una recente intervista, ha rivelato il titolo del suo ... Leggi tuttoQuentin Tarantino rivela qual ...

Quentin Tarantino rivela qual è il suo film preferito dei Marvel Studios! : Quentin Tarantino ha rivelato il suo film preferito targato Marvel Studios. quale potrebbe essere secondo te? Leggi l’articolo e scopri se hai indovinato… Quentin Tarantino, il regista di Kill Bill e Pulp Fiction è attualmente impegnato nella promozione di C’era una volta a Hollywood con protagonista Leonardo DiCaprio e, durante una recente intervista, ha rivelato il titolo del suo ... Leggi tuttoQuentin Tarantino rivela qual ...

Quentin Tarantino - il sequel di «Django Unchained» con Zorro : Mentre cresce l’attesa per C’era una volta a Hollywood che, presentato trionfalmente a Cannes, arriverà nelle sale a settembre, Quentin Tarantino sarebbe già al lavoro su un altro film. Il nuovo progetto del regista è il sequel di Django Unchained, pellicola del 2012 molto apprezzata dl pubblico e dalla critica, tanto da vincere due Oscar (Miglior attore non protagonista a Christoph Waltz e Miglior sceneggiatura ...

Il prossimo film di Quentin Tarantino potrebbe essere il cinecomic 'Django/Zorro' : Collider ha reso noto che una futura pellicola di Quentin Tarantino sarà una trasposizione cinematografica del fumetto Django/Zorro di Dynamite e Vertigo. Il fumetto è un originale crossover scritto dall'artista Esteve Polls, Matt Wagner e lo stesso Quentin nel 2015 e pubblicato da DC Comics. Si tratta, quindi, di un fumetto sequel della pellicola 'Django Unchained', che unisce il suo mondo con quello del famoso spadino spagnolo. La miniserie a ...

Quentin Tarantino starebbe lavorando al seguito di Django Unchained : Il film del 2012 di Quentin Tarantino Django Unchained (“la D è muta”) ha avuto un ottimo riscontro, portandosi a casa ben due Oscar. Ora le avventure dello schiavo pistolero interpretato da Jamie Foxx potrebbero ritornare sul grande schermo. In effetti un seguito ufficiale alla pellicola era già uscito nel 2015 in forma di fumetto: Django/Zorro era una bizzarra continuazione della storia firmata dallo stesso Tarantino con Matt ...

Quentin Tarantino : la moglie di Roman Polanksi ha attaccato il regista per il film : Emmanuelle Seigner, attrice moglie del regista Roman Polanski, si è scagliata contro l'ultima pellicola diretta da Quentin Tarantino, C'era una volta a... Hollywood, presentata negli scorsi giorni in anteprima al Festival di Cannes: al centro della storia raccontata nel film infatti c'è la strage di Bel Air del 1969 in cui venne brutalmente uccisa Sharon Tate, moglie di Polanski. Le critiche di Emmanuelle Seigner Emmanuelle Seigner ha attaccato ...

Quentin Tarantino fa film per malati di mente! Flavia Vento conosce DiCaprio? : Flavia Vento su Twitter ha contattato Leonardo DiCaprio per dirgli che al posto suo non avrebbe mai accettato di recitare nel film di un regista le cui sadiche storie ruotano tutte attorno a sex estremo e violenza. Ben felice che Quentin Tarantino con il suo “Once Upon a Time... in Hollywood" non abbia vinto neppure un premio al Festival di Cannes 2019, Flavia Vento ha voluto dire la sua : "Mi spiace @LeoDiCaprio ma io non farei mai un film con ...

Festival di Cannes - da Pedro Almodovar a Quentin Tarantino e Marco Bellocchio : ecco chi potrebbe vincere la Palma D’Oro : Un concorso ricco e di qualità quello della 72ma Cannes, fra i migliori degli ultimi anni al punto da immaginare che il Festival diretto da Thierry Fremaux possa “tenere” il passo della Mostra veneziana che, nelle recenti edizioni, gli ha dato parecchio filo da torcere, accaparrandosi i maggiori premi Oscar, gli americani più appetibili e soprattutto i prodotti Netflix. Pur senza l’appoggio del gigante delle piattaforme streaming, la kermesse ...