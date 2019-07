Quel matrimonio insolito nel club per scambisti | È stato qualcosa di unico

Ho sessantatré anni - lei ventidue : ecco Quello che la gente non capisce del nostro matrimonio : Questo post è apparso per la prima volta su The Huffington Post US ed è poi stato tradotto dall’inglese da Milena Sanfilippo.Col senno di poi, non riesco neanche a credere di averle scritto quando tutto ha avuto inizio. A sessant’anni suonati, ormai ero in pensione e avevo lasciato la familiarità rassicurante del Canada per trasferirmi nella Repubblica Dominicana, avevo lasciato molte ...