Quarta Repubblica Anticipazioni | stasera Matteo Salvini | le Ong e lo scandalo Csm

Quarta Repubblica Anticipazioni : stasera Matteo Salvini - Alessandro Di Battista e Romano Prodi : Temi principali della puntata il caso della nave Sea Watch 3, le dichiarazioni esclusive di Alessandro di Battista del Movimento 5 Stelle, intervista esclusiva a Romano Prodi.

Quarta Repubblica Anticipazioni : Europa e Matteo Salvini : Temi principali della puntata il braccio di ferro tra Europa e governo italiano, il viaggio di Salvini in America, lo scandalo Procure, le tangenti per lo stadio della Roma e le misure anti-ghetto in Danimarca.

Alessandro Sallusti a Quarta Repubblica : "Magistrati irresponsabili - fanno molta paura. Qual è l'unica difesa" : "L'intercettazione sarebbe uno strumento efficace se fosse nelle mani di persone responsabili ma non tutti i magistrati sono uguali e Luca Palamara è più uguale degli altri o come già Cossiga lo definì, un tonno ignorante". Alessandro Sallusti, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete 4, e

Vittorio Sgarbi contro il Csm : "Il migliore dei magistrati ha la rogna". Il tweet dopo Quarta Repubblica : Vittorio Sgarbi demolisce la magistratura e su Twitter commenta la puntata di ieri, 17 giugno, di Quarta Repubblica, il talk show economico condotto da Nicola Porro:"#QuartaRepubblica Scandalo Csm: il migliore (dei magistrati) ha la rogna.@QRepubblica @NicolaPorro @stampaSgarbi @nino_ippolito". Leg

Quarta Repubblica Anticipazioni : lo scandalo Procure e l'inchiesta esclusiva sulle Ong : Temi principali della puntata lo scandalo Procure e l'inchiesta esclusiva sulle Ong. Ma si parlerà anche del ritorno di Amanda Knox in Italia.

Quarta Repubblica con Nicola Porro si allunga ed è confermato anche nella prossima stagione (Anteprima Blogo) : E' stata senza dubbio una delle scommesse vinte nell'area informazione di Mediaset di questa stagione televisiva. Il riferimento è a Quarta Repubblica, il programma di attualità politica che sta andando tuttora in onda nella prima serata del lunedì su Rete 4.nella rivoluzione dei programmi di informazione voluta da Mediaset in questa stagione tv che ha visto come suo perno centrale Rete 4, il programma ideato, condotto e diretto da Nicola ...

Quarta Repubblica - Sallusti sdogana la 'pecorina'. E Bersani non trattiene la risata : Nella tv dove tutto è sdoganato, tra talk dedicati agli scambi di coppia e approfondimenti sull’universo del porno, ci pensa Alessandro Sallusti a rompere l’ultimo tabù. “Volevo dire alla Maglie che sembra che lei sia per andare in Europa a schiena dritta, mentre io ed altri per andare in Europa alla pecorina. Il problema non è la posizione del corpo, ma la testa”. Accade a Quarta Repubblica, nel bel mezzo della discussione sulle decisioni ...

Quarta Repubblica Anticipazioni : gli ospiti e i temi della puntata di stasera : In studio Luigi Bersani e Carlo Calenda, si parlerà di ballottaggi, legge sulla legittima difesa e immigrazione.

Report e Quarta Repubblica Anticipazioni : le puntate in onda stasera : stasera, 3 giugno, Report su Rai3 e Quarta Repubblica su Rete4 parleranno di attualità e politica: ecco tutte le Anticipazioni sui temi trattati.

Quarta Repubblica - David Parenzo asfaltato da Mario Giordano : "Hai perso - folle - ottuso - disastroso" : Tra le vicende post-elettorali più sorprendenti e divertenti, per certo, c'è quella che vede David Parenzo come protagonista. Già, perché continua ad andare in giro a ripetere che i sovranisti avrebbero stra-perso, che non vi è alcuna avanzata sovranista ed eccetera eccetera. Tesi bislacche, che dev

Quarta Repubblica Anticipazioni : Stasera puntata dedicata alle Elezioni Europee e Amministrative : puntata dedicata ai risultati del voto delle Elezioni per il Parlamento Europeo e per le Amministrative italiane, con approfondimenti e ospiti.

Silvio Berlusconi - il fuorionda “piccante” a Quarta Repubblica : “Me ne facevo sei per notte - adesso non ci crederete…” : Uno scatenato Silvio Berlusconi è stato ospite di Quarta Repubblica su Rete 4 dove, per un momento, ha dimenticato le elezioni europee e gli attacchi al governo gialloverde per tornare alle sue barzellette, alle battute e ai tempi del “bunga bunga”. L’ex premier è senza freni, tanto che in un fuorionda si è lasciato andare ad una confessione: “Me ne facevo sei per notte. adesso non ci crederete… Dopo la terza mi ...

Il bunga bunga 'torna' in tv. A Quarta Repubblica Berlusconi rispolvera (a modo suo) la barzelletta : "C'erano Cicchitto e Bondi..." (Video) : Tutto come il 2011, almeno per qualche minuto. Silvio Berlusconi dimentica per un attimo le elezioni europee e gli attacchi al governo gialloverde per tornare alle barzellette, alle battute e all’ormai storico tormentone del bunga bunga che segnò la sua ultima esperienza a Palazzo Chigi.A Quarta Repubblica l’ex premier è senza freni, offrendo al pubblico a casa un salto a otto anni fa, quando il caso delle ‘olgettine’ apriva occupava ...

Quarta Repubblica Anticipazioni : Stasera ospiti Matteo Salvini e Silvio Berlusconi : Nel nuovo appuntamento di Stasera il conduttore Nicola Porro intervisterà il Ministro dell'Interno Matteo Salvini e il Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi.