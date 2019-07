Quanto i problemi Iliad derivano anche dai lavori sulla rete unica Wind Tre

optimaitalia

(Di lunedì 8 luglio 2019) Quella che stiamo vivendo è un'estate costellata di. Il nuovo operatore mobile italiano, dopo un'iniziale successo commerciale, deve vedersela sempre di più con utenti insoddisfatti della qualità del servizio. Il riferimento è sia alla qualità delle chiamate in entrata e uscita ma pure alla bontà della connessione internet in mobilità. Proprio dei tantiaccorsi ad un nutrito numero di clienti del vettore abbiamo parlato a fine giugno, mettendo pure in evidenza come la maggior parte delle difficoltà riscontrate nascono pure dalla non disponibilità di unaproprietaria la cui implementazione è ostacolata da proteste pubbliche per l'installazione di nuove antenne. Iprocedono faticosamente in tal senso e dunque per molto tempo ancora l'ultimo arrivato dovrà appoggiarsi in ran sharing suTre. Proprio su quest'ultimo fronte è altrettanto ...

borghi_claudio : @AGNotizie Si, pensi un po', con i problemi che corrono a me per quattro giorni interessa solo il Palio. Per parlam… - llunastorta : RT @airgibbo: Ci pensate mai a quanto sarebbe più facile empatizzare con gli altri se invece che giudicare la gravità dei problemi che gli… - fulgentesV : RT @airgibbo: Ci pensate mai a quanto sarebbe più facile empatizzare con gli altri se invece che giudicare la gravità dei problemi che gli… -