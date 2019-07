Psyche | alla scoperta dell’asteroide d’oro

romadailynews

(Di lunedì 8 luglio 2019)– Diventare ricchi andando su un asteroide? Potrebbe essere possibile se si pensa che moltissimi dei corpi che si trovano nella fascia principale, situata tra le orbite di Marte e Giove, sono ricchi di metalli o risorse preziosi che attendono solo di essere estratti. Una possibilità che la Nasa non si lascerà sfuggire e, nella cornice di una futura industria spaziale, ha programmato per il 2022 una missione diretta verso l’asteroide16, tra i dieci più grandi corpi della fascia degli asteroidi. Per la sua composizione quasi pura, metallica,, con i suoi 225 km di diametro, è molto interessante per gli scienziati che, analizzando i dati ottenuti con osservazioni radar, hanno scoperto che questo corpo è diverso dagli altri composti per lo più da materiali carboniosi o silicati.16 è fatto principalmente di ferro e ...

