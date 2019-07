Psg | Neymar assente al raduno | «Prenderemo provvedimenti»

Calciomercato - dalla Spagna : il Psg offre Neymar al Real Madrid : I tifosi del Barcellona sono in attesa di conoscere il colpo di mercato in attacco per la prossima stagione, il nome è quello di Griezmann ma nelle ultime ore sta circolando con insistenza un possibile ritorno in blaugrana di Neymar, nel frattempo dalla Spagna arriva un retroscena ed a svelarlo è stato ‘Marca’ e riguarda proprio il brasiliano. Il presidente del Paris Saint Germain, Nasser Al Khelaifi, avrebbe offerto in due ...

Barcellona - Bartomeu : “Neymar vuole lasciare il Psg ma…” - l’annuncio su de Ligt : “Sappiamo che Neymar vuole lasciare il Paris Saint-Germain ma sappiamo anche che il PSG non vuole che se ne vada”. Sono le importanti dichiarazioni presidente del Barcellona, Josep Bartomeu, in merito a un possibile ritorno di Neymar in blaugrana. “Non mi piace parlare di giocatori di altre società così come a me non piace che parlino dei nostri. Lo ribadisco: non voglio parlarne”, conclude Bartomeu in conferenza ...

Tuttosport : Appena il Psg avrà ceduto Neymar si farà avanti per Insigne : Le trattative che Mino Raiola tiene aperte con il Napoli sono diverse. Tuttosport si sofferma soprattutto su quella che coinvolge Insigne e Lozano. Il quotidiano sportivo scrive che Appena il Psg avrà realizzato la cessione di Neymar assicurandosi l’incasso, farà un’offerta a De Laurentiis per Lorenzo. “Ancelotti non ha mai detto di ‘incatenarsi’ a Castelvolturno qualora Insigne lasciasse Napoli, cosa che il talento di ...

Thiago Silva : “Spero che Neymar resti al Psg - Messi è il più forte che abbia visto giocare” : Thiago Silva, difensore del Psg e della nazionale brasiliana, ha parlato in vista della semifinale di Coppa America contro l’Argentina. Nella notte tra martedì e mercoledì andrà in scena un classico del calcio sudamericano, Neymar non potrà sfidare Messi: “Io spero che Neymar resti a Parigi, ma voglio anche che sia felice. Messi è il miglior giocatore che abbia mai visto giocare in campo, non ho visto campioni come Zico e ...

Mundo Deportivo : Il Real offre James Rodriguez al Psg. Rientra nella trattativa per Neymar : Secondo quanto scrive Mundo Deportivo, il Real Madrid avrebbe offerto James Rodriguez al Psg. Il colombiano rientrerebbe in una trattativa più ampia per l’acquisto di Neymar da parte del club madrileno. L’attaccante del Psg, infatti, sarebbe intenzionato a lasciare Parigi scontento della sua ultima stagione. Il Real, scrive il quotidiano sportivo spagnolo, avrebbe già fatto un’offerta per Neymar al Paris Saint Jermain. Sul ...

Quanto vale Neymar – Il Psg fissa il prezzo : Quanto vale Neymar – Stando a Quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il PSG avrebbe fissato il prezzo dell’asso brasiliano Quando vale Neymar – Per portarlo in Francia dal Barcellona fù pagata la clausola di 222 milioni di euro, ora il club parigino ne chiede 300 per aprire una trattativa. Non si svende “Non si svende. Anzi, si cede solo con un nuovo prezzo record. Il Psg ha deciso di cedere Neymar per non ...

Champions League – Squalifica Neymar : respinto il ricorso del Psg - il brasiliano salta tre turni : Non c’è pace per Neymar: confermati i tre turni di Squalifica, il brasiliano salta tre match di Champions League Niente da fare per Neymar: la Corte d’Appello UEFA ha deciso di respingere il ricorso presentato dal PSG, confermando dunque le tre giornate di Squalifica del calciatore brasiliano. Neymar, dunque, salterà le prime tre gare di Champions League a causa degli insulti che aveva rivolto all’arbitro nella sfida col ...

Real Madrid - si lavora al sogno Neymar : possibile la cessione di Casemiro nell’operazione con il Psg : Il Real Madrid punta con decisione su Neymar, ma il PSG non intende scendere sotto i 220 milioni del costo del cartellino: l’inserimento di Casemiro potrebbe abbassare le pretese dei parigini Dopo la stagione fallimentare appena conclusasi, il Real Madrid, con zero titoli in tasca, è pronto ad allestire una squadra maggiormente competitiva rispetto a quella dell’annata appena conclusa che sembra aver risentito fortmente ...

Neymar - il Psg apre alla cessione : basta atteggiamenti da star : Neymar sembrebbe non avere più futuro a Parigi. Infatti, il Paris Saint-Germain avrebbe aperto le porte alla cessione dell'attaccante brasiliano. Dopo due stagioni, le prestazioni del giocatore non sono state giudicate all'altezza delle aspettative da parte del club. In due anni tra infortuni e problemi extra-calcistici, Neymar pare abbia deluso in modo evidente i vertici del PSG. La cifra di partenza per l'acquisto è fissata a 200 milioni di ...

Indiscrezione dalla Spagna : rottura totale tra Neymar e il Psg! : Continua il momento tutt’altro che felice per Neymar. Tra le accuse di stupro e l’infortunio in amichevole che ha compromesso la sua partecipazione in Copa America, arriva anche la rottura con il Paris Saint Germain. Lo scrive in Spagna il quotidiano catalano ‘Sport’, secondo cui il giocatore vorrebbe andar via e avrebbe espresso la propria volontà al suo club, che tuttavia sta cercando di opporre resistenza. ...

Infortunio Neymar : come sta l’attaccante del Psg e patologia : Infortunio Neymar: come sta l’attaccante del PSG e patologia Non è un periodo felice per Neymar: l’attaccante brasiliano viene da due stagioni poco felici sotto l’aspetto dei risultati. Già un Infortunio al piede destro lo aveva obbligato a saltare quasi metà campionato francese. Poi sono state avanzate accuso di stupro e aggressione da parte della modella Najila Trindade Mendes (è anche uscito un video sulla lite tra i due), che sarebbero ...

Clamoroso dalla Spagna - il Barcellona torna su Neymar : proposti tre big al Psg! : La notizia che rimbalza quest’oggi dalla Spagna ha del Clamoroso. Secondo quanto riporta il ‘Mundo Deportivo‘, i blaugrana starebbero pensando di riportare in Catalogna l’asso brasiliano del PSG Neymar. Sarebbero tre, sempre da quanto riporta il quotidiano spagnolo, i jolly che il Barça avrebbe proposto ai francesi per cercare di convincerli a cedere l’attaccante: si tratta di Coutinho, Rakitic, per il quale ...

Neymar accusato di stupro - si difende pubblicando delle chat : il fenomeno del Psg in grossi guai : Neymar nei guai con una pesante accusa. Una ragazza brasiliana, conosciuta tramite i social, ha denunciato per stupro alle autorità brasiliane la stella del Paris Saint Germain. I fatti sarebbero accaduti a Parigi il 15 maggio scorso, ma la donna ha sporto denuncia venerdì scorso una volta tornata n

Psg - Neymar salta gli UNFP Awards : notte a Parigi con Rihanna : In corsa per il titolo di miglior giocatore della stagione in Ligue 1, Neymar era assente ieri sera alla cerimonia degli UNFP Awards. Il fuoriclasse brasiliano del Psg sospettava forse sarebbe stato premiato il suo compagno di squadra e di reparto, Kylian Mbappé, autore di 32 gol in campionato, e così ha trovato di meglio da fare nella notte Parigina. Il 27enne, numero 10 dei campioni di Francia, ha così postato sul suo account Instagram ...