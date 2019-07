PSG | Bakayoko obiettivo per la mediana | su di lui anche il Manchester United

lanotiziasportiva

(Di lunedì 8 luglio 2019) L’ex centrocampista del Milan, Tiémouéè uno dei grandi protagonisti del calciomercato: sulle sue tracce PSG e Mster.“powered by Goal”Chiusa la parentesi in prestito al Milan, Tiémouési riscopre grande protagonista della sessione estiva di calciomercato. Tornato al Chelsea, club che detiene il suo cartellino, il centrocampista francese potrebbe presto lasciare per trasferirsi in un altro top club europeo.Secondo quanto riportato da RMC Sport infatti, il PSG è alla ricerca di un centrocampista di quantità e per tale motivo ha messo nel suo mirino proprio.Il nuovo uomo mercato del club parigino, Leonardo, conosce già alla perfezione il giocatore visto che è stato lui a portarlo 12 mesi fa a Milano ed ha già preso contatto con il suo entourage al fine di capire quali sono i margini di manovra.Il centrocampista, che è legato al Chelsea da un ...

