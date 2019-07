Pronostico Partite Europa League | 09-07-19 e Analisi

Pronostico Partite Copa Sudamericana - 10-07-19 e Analisi : Pronostico e Analisi delle Partite di Copa Sudamericana , Ottavi di finale, Andata, 10 Luglio 2019 Copa Sudamericana / Analisi – La Copa Sudamericana darà il via agli ottavi di finale nella giornata di mercoledì, con le ultime 16 rimaste che si giocheranno le chance di conquistare la coppa. Il turno di andata verrà diviso in 2 settimane, con le prime Partite che inizieranno nella giornata di dopodomani. Ora andiamo ad analizzare le gare ...

Pronostico Qualificazioni Euro 2020 - Partite 11-06-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Qualificazioni Euro 2020 , Fase a gironi, 4^ Giornata, Partite di Martedì 11 Giugno 2019 Qualificazioni Euro 2020 / Analisi / Pronostico – La quarta giornata delle Qualificazioni a Euro 2020 si concluderà nella giornata di martedì, che farà terminare anche la prima parte della fase a gironi, con il cammino che riprenderà direttamente a Settembre. Oltre all’Italia, impegnata in una sorta di match-ball per ...

Pronostico Qualificazioni Euro 2020 - Partite del 08-06-19 e Analisi : Pronostico e Analisi della Partite per le Qualificazioni a Euro 2020, 3^ Giornata, Sabato 8 Giugno 2019Qualificazioni Euro 2020 / Analisi / Pronostico – La terza giornata dei gironi validi per il pass a Euro 2020 continuano anche nella giornata di sabato, dove, oltre all’Italia che se la dovrà vedere nella delicata trasferta in Grecia, ci sono altre gare piuttosto interessanti da seguire con molto attenzione. Ora andremo ad ...