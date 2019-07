Pro Vercelli | sarà Alberto Gilardino il nuovo allenatore | domani l’annuncio

Pro Vercelli - il patron Massimo Secondo : “Le trattative per la cessione della società continuano” : SERIE C – La Pro Vercelli si è regolarmente iscritta al campionato di serie C e, per il momento, Massimo Secondo resterà al timone della società, nonostante le trattative in corso per la cessione. In conferenza stampa è stato lo stesso patron a spiegare la situazione: “Le trattative per l’eventuale cessione continuano ma, fino ad allora, resterà ancora operativo questo gruppo societario”. La Pro targata Secondo ...