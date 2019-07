Prima bufala sul conto del Huawei Mate 30 Pro? Possibile smentita sulla fotocamera

optimaitalia

(Di lunedì 8 luglio 2019) Di recente vi abbiamo parlato spesso del30, e più in generale della serie dei30, ingramma tra pochi mesi (risale a ieri l'ultimo video concept, che vi consigliamo di non perdere). Le indiscrezioni di ultima fattura rivelano della possibilità che il dispositivo adotti unaposteriore di forma circolare, sebbene una perdita ancora più recente, riportata daCentral, suggerisca non verrà abbandonato il design rettangolare per lassima serie di punta. Come potete vedere dall'immagine a seguire, il ritaglio dellasembra essere apposto in posizione più alta rispetto a quello del20, cosa che starebbe ad indicare la possibilità di adozione, da parte del30, di un modulo composto da 4 sensori ed un flash LED immediatamente sotto, o di 5 fotocamere con flash LED. Al momento non ci sono conferme ufficiali ...

OptiMagazine : Prima bufala sul conto del #HuaweiMate30Pro? Possibile smentita sulla fotocamera - FranX1 : RT @vojosape: Noto che @BarillariM5S non smette di rituittare twitt allusivi su @FedeAngeli . Se fosse un uomo vero dovrebbe esporsi in pri… - Paolodemalde : @AlbertoLetizia2 @matteosalvinimi Lo ha deciso lei che è una bufala? È presente in prima persona in quei luoghi, du… -