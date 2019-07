Prezzo del grano troppo basso | un campo su 5 viene abbandonato o destinato ad altro

finanza-infograficando

(Di lunedì 8 luglio 2019) E' scattato l'allarme riguardo alla coltivazione del, che non è più conveniente come attività. Ildelsi è ridotto in maniera costante negli ultimi anni, giungendo verso i 22-23 euro al quintale. E così molti produttori hanno deciso di abbandonare.Il declino deldelIl sistema sta piano piano collassando. Un agricoltore deve vendere 5 chili diper potersi pagare un caffé o una bottiglietta di acqua al bar. Non c'è quindi convenienza nell'intraprendere o continuare questa attività. L'unico settore a resistere è quello dei grani antichi, la cui coltivazione continua a rendere un po' di più. Per il resto invece il panorama è deprimente. Visto l'attuale livello deldel, non c'è da sorprendersi se negli ultimi dieci anni undisu cinque non c'è più.Secondo Coldiretti, il raccolto di quest'anno sarà di circa 7 miliardi di chili di ...

rubio_chef : Gli israeliani etiopi stanno facendo un casino per colpa del razzismo e della schifosa #Apartheid da sempre in atto… - GiuliaGrilloM5S : Da troppi anni si aspetta un vero aggiornamento del Prontuario. Ancora oggi abbiamo differenze di prezzo di farmaci… - antoniomisiani : L’audizione del ministro #Tria conferma i timori di molti: la procedura #UE è stata evitata al prezzo non solo di u… -