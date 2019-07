Più di 10mila giovani italiani ogni anno vanno a lavorare nelle farm australiane

Tumore del colon-retto : ogni anno Più di 10mila diagnosi in fase avanzata : In Italia, ogni anno, più di 10mila pazienti scoprono di essere colpiti da Tumore del colon-retto già in fase avanzata. La chemioterapia, in questo stadio, rappresenta la prima opzione, ma lo stigma che la circonda continua a essere molto forte. Il 64% dei pazienti colpiti da Tumore del colon-retto ritiene che la chemioterapia faccia ancora paura. E solo il 37% è consapevole che questa arma è efficace anche nella malattia avanzata. Ma vi è un ...

Oggi inizia la stagione estiva e il massacro di Yulin : oltre 10mila cani trucidati nelle maniere Più crudeli e nell’indifferenza : “Oggi, 21 giugno è una giornata di lutto non soltanto per tutti gli animalisti del mondo ma per chiunque sia una persona civile e dotata di un briciolo di sensibilità“: lo si legge in una nota di Piera Rosati, Presidente Nazionale LNDC Animal Protection. “A Yulin, città-prefettura della regione autonoma di Guangxi, nella Repubblica popolare cinese, si compie, ormai da 10 anni, un massacro di proporzioni gigantesche che gli ...