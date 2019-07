Piemonte | procura chiede archiviazione per 28 ex consiglieri regionali indagati per

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2019) Ladi Torino ha chiesto l’per 28 exdel, in carica dal 2008 al 2010, che erano staticon l’accusa di peculato per rimborsi illeciti. Tra loro anche l’attuale presidente del, Alberto Cirio, eletto il 26 maggio. L’indagine riguardava l’utilizzo irregolare di fondi assegnati per il funzionamento dei gruppi consiliari di Palazzo Lascaris: gli exerano accusati di aver ottenuto rimborsi illeciti dal gennaio 2008 fino alla fine della legislatura di Mercedes Bresso nel 2010. L'articoloper 28 exper peculato: anche il governatore Cirio proviene da Il Fatto Quotidiano.

