Pescara | agricoltore muore travolto dalla sua motozappa a Montesilvano

Blastingnews

(Di lunedì 8 luglio 2019) Una terribile tragedia si è verificata questa mattina in provincia di, precisamente a, dove undel posto di 69 anni, Ambrogio Adelmo Sciullo, è morto a causa delle gravi lesioni riportate in seguito ad un incidente occorso mentre stava arando il terreno con la sua. Il mezzo meccanico infatti lo avrebbeall'improvviso. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti il 69enne avrebbe perso l'equilibrio a causa di un dislivello del terreno e quindi sarebbe caduto per terra. A quel punto la, che era ancora in moto, gli è passata letteralmente sopra, provocando allo sfortunatoferite a dir poco letali....

Cityrumors_it : Cugnoli, si ribalta con il trattore: grave un agricoltore - Cityrumors - il_pescara : Dilaniato da una motozappa, agricoltore muore a Montesilvano -