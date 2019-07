Perché in Italia il dvd resiste all’effetto Netflix

wired

(Di lunedì 8 luglio 2019) La vendita di DVD e Blu-Ray inha rappresentato il 66,8% delle vendite dell’Home Entertainment nel 2018 (foto Daniele Monaco per Wired) Prima furono le piattaforme di condivisione peer to peer, le chiavette di archiviazione usb e la banda larga. Ora il web 3.0, l’arrivo imminente del 5G e gli abbonamenti online con una vasta scelta di serie tv, film e documentari. In oltre 20 anni di onorata carriera il dvd ne ha affrontati di avversari. Più volte dato per spacciato, in molti ne hanno cantato più volte il de profundis tecnologico. Anzitempo si dirà,lo storico dischetto in policarbonato oggiin trincea fra gli scaffali di librerie, negozi specializzati ed edicole, ricambiato dall’affetto deglini. Gli appassionati di cinema che innel 2018 hanno comprato almeno un audiovisivo in formato fisico oppure digitale sono stati infatti 4,5 ...

