Perché Deutsche Bank taglia 18mila posti di lavoro

(Di lunedì 8 luglio 2019) Fonte: Getty Images Ci sono brutte notizie per i dipendenti di. La principale banca tedesca ha annunciato il suo radicale piano di ristrutturazione per tentare di uscire dalla crisi che l’ha colpita e che la porterà a sborsare oneri per circa 3 miliardi di euro nel secondo semestre di quest’anno con perdite previste per oltre 2,8 miliardi di euro e il ritiro dal mercato delle global equities, soprattutto in Asia e nell’area del Pacifico. Ma la parte più sostanziosa di queste misure estreme riguarda certamente la previsione deitagli al personale entro il 2022, un piano che dovrebbe ridurre il rapporto costi/ricavi del 70%, facendo risparmiare all’istituto circa 17 miliardi di euro, a costo però di quasi un quinto della sua forza. Saranno dismessi anche 74 miliardi di euro in investimenti giudicati rischiosi e che verranno gestiti da una nuova unità ...

