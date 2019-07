Per attaccare Salvini | il M5S gli dà dell’Higuain | «Non sei Maradona»

ilnapolista

(Di lunedì 8 luglio 2019) La polemica sull’immigrazione Il M5S sdogana una volta e per tutte Higuain come termine di paragone denigratorio. Sei un Higuain, come a dire che sei uno che non vale abbastanza. La trovata è farina del sacco di Manlio Di Stefano sottosegretario grillino agli Esteri che ieri su Facebook ha scritto uno status in cui, senza nominarlo, ha preso di petto il comportamento disull’immigrazione. Se ti sentie poi giochi come Higuain fuori forma è un serio problema, perché di mezzo c’è il Paese. Ecco qua, ti sentima poi giochi come Higuain. Sei un Higuain. Il sottosegretario prosegue nella sua metafora calcistica Il problema è sempre lo stesso, se non passi mai la palla, se tieni lo sguardo fisso a terra senza accorgerti mai dei tuoi compagni in porta non ci arrivi mai.– ricorda il Corriere della Sera – si era di essere stato ...

