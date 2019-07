Pavia | prete celebra messa per Carola Rackete e scatena l' ira del leghista Centinaio

Blastingnews

(Di lunedì 8 luglio 2019) Venerdì 12 luglio saràta unain sostegno di. Ad annunciarlo, sul tradizionale bollettino parrocchiale, è stato don Roberto Beretta, parroco di Pieve Porto Morone (piccolo centro di neppure 3.000 anime tra le province die Piacenza). La polemica è scoppiata subito. Gian Marco, ministro dell'Agricoltura e del Turismo e fedelissimo di Matteo Salvini, è andato su tutte le furie e ha definito l'iniziativa "una pagliacciata". Unaper, la giovane capitana tedesca che, sfidando i porti chiusi del ministro dell'Interno, è entrata con la Sea Watch 3, nel porto di Lampedusa ha diviso l'opinione pubblica. Sebbene il gip di Agrigento, Alessandra Vella, non abbia convalidato l'arresto, in molti considerano la comandante una vera "nemica della Patria". In questo contesto, dunque, fa discutere la decisione di don Roberto Beretta, ...

