Pau Lopez è arrivato a Roma | visite mediche e poi firma sul contratto

La formazione della Roma 2019-20 : Pau Lopez e Diawara nell'undici tipo di Fonseca : Calciomercato bollente in casa Roma in queste prime settimane di luglio. Dopo l'arrivo del nuovo allenatore Paulo Fonseca la formazione giallorossa è destinata inevitabilmente a cambiare pelle. Tanti acquisti e cessione per una Roma che intende tornare a essere competitiva per lottare quantomeno per un posto in Champions League. Come giocherebbe oggi la Roma Fonseca predilige il 4-2-3-1 come modulo ed è scontato dire che il calciomercato della ...

Calciomercato serie A : Juve mira a Pogba - Pau Lopez alla Roma : Sono giorni frenetici per il Calciomercato di serie A. Anche oggi 7 luglio continuano le trattative e i rumors che riguardano tutti i club ma soprattutto quelli che ambiscono ad un campionato di vertice. Juventus, Inter, Roma, Milan e Napoli stanno cercando di rinforzare le proprie rose con acquisti ad hoc. Dall'Inghilterra: maxi offerta Juve per Pogba Non hanno dubbi in Inghilterra: la Juventus è pronta a sferrare l'assalto decisivo per ...

Calciomercato Roma - preso Pau Lopez : arriva domani a Fiumicino : La Roma ha trovato l’accordo definitivo per Pau Lopez: sarà lui il successore di Olsen tra i pali. domani le visite mediche e la firma sul contratto.“powered by Goal”Pau Lopez è realtà. In attesa di firma e ufficialità, la Roma ha trovato il suo nuovo portiere: ancora qualche ora e l’ormai ex giocatore del Betis diventerà a tutti gli effetti un nuovo calciatore giallorosso.Il club italiano e quello spagnolo hanno infine trovato ...

Roma prende Pau Lopez - Ceballos intrigo Milan : Il primo sabato di luglio coincide con il primo ingaggio della Roma. A Trigoria arriva il portiere PAU Lopez, che non ha risposto alla convocazione del Betis Siviglia "per concludere la trattativa legata al suo trasferimento in Italia", fanno sapere dalla Spagna. Lunedi' il futuro portiere dei giallorossi dovrebbe essere in Italia per sottoporsi alle visite mediche. La Roma versera' nelle casse del Betis circa 20 milioni, piu' 7,5 derivanti ...

Calciomercato Roma - arriva il nuovo portiere : è fatta per Pau Lopez : Calciomercato Roma – Non solo movimenti in uscita, la Roma piazza un colpo importante anche in entrata. L’addio di Manolas che è passato al Napoli ha accentuato i malumori tra i tifosi giallorossi che adesso però possono sorridere per l’arrivo di un innesto di sicuro spessore. E’ stata conclusa negli ultimi minuti la trattativa per l’arrivo Pau Lopez, accordo raggiunto con il Betis Siviglia, operazione da 20 ...

Calciomercato Roma - è fatta per l’arrivo di Pau Lopez : sarà il portiere più costoso della storia per i giallorossi : Il portiere spagnolo firmerà un contratto quinquennale dopo le visite mediche, in programma lunedì a Roma Nuovo arrivo in casa Roma, il nuovo direttore sportivo Petrachi ha piazzato il primo colpo subito dopo la conferenza stampa di presentazione. Fabio Ferrari/LaPresse Si tratta di Pau Lopez, portiere del Real Betis che si trasferisce in Italia a titolo definitivo, dietro il pagamento di 20 milioni di euro più 7.5 derivanti dalla rinuncia ...

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Doppio affare per Bartra e Pau Lopez? - ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ultime notizie oggi 2 luglio 2019: si cerca Gianluca Mancini dall'Atalanta. affare possibile tra i due club.

Calciomercato Roma : i giallorossi insistono per Pau Lopez e Bartra - ma il Betis spara alto : Non solo mercato in uscita per la Roma, che deve per forza di cose sostituire tutti quei calciatori ormai ceduti o in odore di cessione. Tra questi, servono un portiere e un difensore viste le quasi certe partenze di Olsen e Manolas. L’obiettivo è regalare a Fonseca Pau Lopez e Marc Bartra. Ma, secondo quanto riferisce il quotidiano ‘Marca‘, il Betis Siviglia spara molto alto per i cartellini dei due calciatori. Petrachi ...

Calciomercato Roma - interesse sempre più concreto per Pau Lopez [DETTAGLI] : Calciomercato Roma – La Roma è sempre più indirizzata verso Pau Lopez per sostitutire Olsen. Il portiere del Betis Siviglia è l’obiettivo numero uno per i giallorossi. Stando a quanto riporta il Mundo Deportivo, Pau Lopez ha una clausola di 30 milioni e la Roma sta provando ad inserire nella trattativa Sanabria, valutato 7,5 milioni, che potrebbero diventare 10 se il giocatore nella prossima stagione segnerà 18 gol. A quel ...

Roma - presentata una nuova offerta al Betis per Pau Lopez : cifre e dettagli : La società del presidente Pallotta ha presentato una nuova proposta al Betis per il portiere Pau Lopez, si attende la risposta degli spagnoli La Roma fa sul serio per Pau Lopez, il club giallorosso infatti ha individuato nel portiere spagnolo il profilo ideale per rinforzare un reparto in cui, probabilmente, si registrerà l’uscita di Olsen. La società del presidente Pallotta ha presentato una nuova offerta al Real Betis, mettendo sul ...