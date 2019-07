Parma | D’Aversa rinnova il contratto fino al 2022

Parma - inizia il ritiro con il rinnovo di mister D’Aversa : inizia il ritiro anche il Parma, che ha comunicato il rinnovo di contratto per mister D’Aversa. Ecco la nota. “Collecchio, 8 luglio 2019 – La Società Parma Calcio 1913 comunica di aver rinnovato il contratto con il tecnico Roberto D’Aversa, ora legato al club crociato fino al 30.06.2022“. “Siamo davvero contenti di questo rinnovo – ha dichiarato il Presidente del Parma Calcio 1913 Pietro Pizzarotti – che di fatto ...

Calciomercato Parma - tutti i nomi per D’Aversa : la lista degli obiettivi [FOTO] : 1/11 d by AtomJPEG 1.5.0n ...

Formazioni ufficiali Roma-Parma : le scelte di Ranieri e D’Aversa : Formazioni ufficiali Roma – Parma: le scelte di Ranieri e D’Aversa Formazioni ufficiali Roma Parma| Tutto pronto per le ultime sei partite di questa 38a giornata di Serie A. I verdetti più importanti si decideranno in questi 90 minuti. Entrambe le squadre ormai hanno poco da dire a questo campionato. Ci aspettiamo tanti gol e soprattutto un grande spettacolo per l’addio di Daniele De Rossi. Senza troppi indugi andiamo a ...

Dall’addio alla Roma di De Rossi alla salvezza del Parma - D’Aversa : “dispiace per come sia andata” : L’allenatore del Parma ha parlato della stagione quasi conclusa, soffermandosi anche sulla situazione De Rossi “Quando ho giocato in Serie A, De Rossi iniziava la sua carriera ed era uno di quei giocatori promettenti, è un dispiacere vedere come è andata la sua storia, dispiace per un giocatore che ha dato tutto alla sua squadra e che è una bandiera“. Luciano Rossi/AS Roma/LaPresse Roberto D’Aversa parla così del ...

Parma - D’Aversa : “Mai davvero coinvolti nella lotta salvezza” : Il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, ha parlato a Radio anch’io Sport su Rai Radio 1 dopo la salvezza conquistata ieri grazie al successo sulla Fiorentina: “C’è soddisfazione per aver raggiunto un obiettivo, anche se non siamo mai stati coinvolti nella lotta per la retrocessione. Purtroppo alla fine ci siamo trovati a lottare, nel calcio di scontato non c’è nulla”. Le motivazioni diverse delle ...

Parma - D’Aversa in conferenza : “La Fiorentina giocherà contro una città intera” : Sembrava poter vivere tranquillo l’ultima fase di campionato, e invece per il Parma si è fatta avanti la paura di non raggiungere la salvezza. Tre punti dal terzultimo posto, domani contro la Fiorentina serve tornare alla vittoria. Alla vigilia del match ha parlato il tecnico dei ducali D’Aversa. Ecco le sue parole. “La squadra ha lavorato bene in settimana e ha alimentato la fiammella per fare in modo che domani si ...