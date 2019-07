Paola Turani | tutti i dettagli sui suoi 3 abiti da sposa

vanityfair

(Di lunedì 8 luglio 2019) I bridal look difirmati Atelier EmèI bridal look difirmati Atelier EmèI bridal look difirmati Atelier EmèI bridal look difirmati Atelier EmèI bridal look difirmati Atelier EmèI bridal look difirmati Atelier EmèI bridal look difirmati Atelier EmèI bridal look difirmati Atelier EmèQuesto week-end, nella serata di sabato, la modella e influencerTurati è convolata a nozze con l’imprenditore Riccardo Serpella, fidanzato storico a cui ha detto sì nella romantica cornice di Desenzano del Garda. Amata e seguitissima sui social non solo per il suo lato più glamour, ma anche per la sua spontaneità e iconsigli di bellezza, la modella – assieme aiinvitati vip – ha condiviso su Instagram alcuni scatti del suo grande giorno, dalla cerimonia ...

MionBeatrice : RT @sceglimistasera: In un mondo pieno di influencer come Chiara Nasti, siate Giulia Valentina e Paola Turani. INNAMORATA ???? #turpellaswed… - glendabrendaa : Ho appena realizzato che Paola Turci e Paola Turani non sono la stessa persona... shocked and upset - itsgiubi : matrimonio Paola Turani >>>>>>> matrimonio Chiara Ferragni. -