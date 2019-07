Pamela Prati si rigenera al mare dopo lo scandalo Mark Caltagirone | «Coraggio alzati e

Pamela Prati su Instagram grazie anche a chi mi ha fatto del male : Pamela Prati ha pubblicato uno scatto in cui si trova in barca e vuole esprimere tutta la riconoscenza nei confronti di chi l’ha sostenuta in questi ultimi tempi. «grazie. A tutti coloro che mi sono stati vicini in questi mesi difficili e grazie anche a chi mi ha fatto del male, in questi stessi mesi, in cui era facile farmene. Senza i secondi, non avrei visto così bene e amato così tanto i primi. grazie per tutti i messaggi che mi avete ...

Pamela Prati per il sociale : "Voglio trasformare il dolore in qualcosa di buono per chi è in difficoltà" : Chiuso il capitolo Caltagirone - ma sarà chiuso veramente? - Pamela Prati sta cercando di riconquistare la propria quotidianità, persa nelle ultime settimane in cui è stata protagonista della cronaca rosa per il caso del presunto matrimonio con l'imprenditore romano, dietro al quale pare si nascondi una rete di profili Facebook tarocchi volta ad ingannare celebrità dello spettacolo italiano ed esponenti politici. La showgirl sarda, priva ...

Pamela Prati e il tatuaggio per Mark Caltagirone (che sparisce e riappare) : È il settimanale Novella 2000 a pubblicare gli scatti di Pamela Prati in bikini, da cui fa capolino il tatuaggio che la showgirl sarda ha fatto incidere sul costato per il suo Mark Caltagirone. Il soggetto scelto per il tatuaggio è un verso tratto dal Cantico dei Cantici, libro dell'Antico Testamento. "Mettimi come sigillo sul tuo cuore", una promessa d'amore nei confronti del fantomatico imprenditore romano col quale si sarebbe dovuta unire ...

Alfonso Signorini furioso con Pamela Prati : “Niente Mark Caltagirone? Allora puoi startene a casa” : Pamela Prati ha fatto davvero perdere la pazienza ad Alfonso Signorini. La showgirl sarda, sparita dalle scene dopo il “caso” Mark Caltagirone, si sta godendo l’estate al mare e, invitata dal direttore del settimanale Chi al “Chi Summer Tour 2019” proprio per parlare della vicenda delle sue finte nozze, si è rifiutata di parlare della questione. Motivo per cui Signorini ha ritirato l’invito, come lui stesso ha ...

