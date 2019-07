Palozzi | vicino a lavoratori Roma Metropolitane

romadailynews

(Di lunedì 8 luglio 2019)– “In occasione dell’inaugurazione del nuovo corridoio della mobilita’ Laurentina-Tor Pagnotta, la sindaca Raggi e’ stata contestata daidiche, a quanto pare, nelle prossime settimane potrebbe attivare le procedure di licenziamento per 45 dipendenti. Si tratta di una ipotesi preoccupante, una questione occupazionale che deve essere affrontata e risolta, senza dover rinunciare a risorse operative competenti e professionali come idi. La Raggi, dunque, esca dal torpore istituzionali e salvi quei posti di lavoro”. Cosi’, in una nota, il consigliere regionale del Lazio di Forza Italia, Adriano. L'articoloproviene daDailyNews.

