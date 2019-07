Palermo | Lega lancia petizione online contro il sindaco | ' Orlando dimettiti'

Ghirelli : “Palermo in Serie C?” - il presidente della Lega Pro risponde così : “Il Palermo in Serie C? L’ho detto al sindaco Orlando, io il Palermo lo accoglierei a braccia aperte. Ma forse ai tifosi conviene avere un anno di sofferenza, ripulire la società e ripartire dalla Serie D. Li aspetto il prossimo anno“. Queste le parole del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ai microfoni di Sky. “Quando una società viene esclusa – ha proseguito – è un dolore profondo, perché ...

Palermo in Serie D - il legale di Tuttolomondo : “è stato raggirato” : “Posso affermare con certezza che il signor Walter Tuttolomondo, direttore finanziario di Arkus Network, capofila delle societa’ che controllano il Palermo Calcio, e’ stato truffato, dopo avere pagato 45 mila euro lo scorso 20 giugno per subire una truffa. Ora i nostri legali stanno valutando come tutelare la nostra immagine e scoprire il colpevole”. Sono le dichiarazioni dell’avvocato Nevena Petrova, ...

Migranti : Lega - 'cittadinanza a Sea Watch3? Solito gesto plateale del sindaco Palermo' : Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - "Il Solito gesto plateale di Orlando. Il primo cittadino di Palermo invece di affrontare e risolvere i problemi della città utilizza, da bravo demagogo qual è, lo strumento di distrazione di massa per deviare l’attenzione dai suoi disastri e lo fa premiando addirittura

Palermo - nessun pagamento per i calciatori : «Pronti a vie legali» : Il caos Palermo continua. I calciatori rosanero, in una nota, comunicano che «ad oggi non hanno ricevuto nessun pagamento relativo alle retribuzioni maturate. Attendiamo l’esito di ulteriori controlli federali prima di intraprendere le vie legali per tutelare i diritti di una città intera». Il CdA in programma ieri è stato posticipato alle 12 di oggi, dopo […] L'articolo Palermo, nessun pagamento per i calciatori: «Pronti a vie ...

Palermo : disabile lasciato a terra da Volotea - legali contro compagnia (3) : (AdnKronos) - "Solo dopo due ore di inutile attesa - spiegano - il responsabile check in acconsentiva di imbarcare Baioni ma quando questi tornava dopo cinque minuti accompagnato da un carabiniere al banco check in, senza la batteria, il responsabile gli comunicava la chiusura dell’imbarco, nonostan

Palermo : disabile lasciato a terra da Volotea - legali contro compagnia (2) : (AdnKronos) - Nella sua lettera di scuse Volotea sostiene di aver agito correttamente e che a fare la differenza sia il voltaggio delle batterie a litio che, per ragioni di sicurezza, non deve superare i 300watt. "Come può affermare Volotea che la batteria al litio avesse potenza di 500 volt, consid

Palermo : disabile lasciato a terra da Volotea - legali contro compagnia : Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - "Oltre al danno la beffa". Così Michael Baioni Bechtol, il giovane disabile a cui Volotea ha negato l'imbarco dall'aeroporto di Palermo su un volo diretto ad Ancora, insieme ai legali dell'Unione nazionale consumatori Corrado Canafoglia e Elisa Pellegrini, commenta la

Una delegazione di esperti del restauro in visita in Sicilia : visite a Monreale e Palermo : La Sicilia è riferimento internazionale per il restauro. Nell’isola operano alcune fra le più autorevoli aziende del settore, esecutrici di importanti interventi in numerosi siti archeologici, monumentali e culturali nel mondo. L’eccellenza Siciliana è al centro del corso di formazione organizzato dall’Istituto per il Commercio Estero, attraverso i fondi messi a disposizione dal ministero dello Sviluppo economico e in collaborazione con ...

A Ustica il mare più limpido della provincia di Palermo : «5 Vele» di Legambiente : Ustica al top tra i mari italiani. L’unico riconoscimento come «Il mare più bello» della provincia di Palermo se lo aggiudica l’isola palermitana. Le «5 Vele» di Legambiente arrivano ancora a Ustica. Insieme all’isola di Ustica, come ampiamente detto su Diretta Sicilia, si sono in classifica anche altre preziose località della Sicilia, tra cui il litorale trapanese nord, guidato da San Vito Lo Capo, Custonaci ed Erice, e le coste ...

Scuola : legali prof Palermo sospesa depositano ricorso - 'soluzione Miur non perseguibile' (2) : (AdnKronos) - Nel ricorso, lungo una quarantina di pagine che approfondisce la memoria difensiva depositata in seno al procedimento disciplinare, si sottolinea l'illegittimità della sanzione che viola gli articoli della Costituzione, la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e la s

Scuola : legali prof Palermo sospesa depositano ricorso - 'soluzione Miur non perseguibile' : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - Approda nelle aule giudiziarie il caso di Rosa Maria Dell'Aria, la prof di italiano dell'Iti Vittorio Emanuele III di Palermo sospesa per 15 giorni, con stipendio dimezzato, per non aver vigilato sul lavoro svolto da alcuni suoi alunni. I legali della docente, Alessand

Legalità : Delegati Onu a Palermo su modelli di reinserimento sociale detenuti : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - A Palazzo Butera di Palermo, alla presenza di alcuni Delegati delle Nazioni Unite e del Governo federale del Messico, verranno presentate oggi alla stampa alcune iniziative di reinserimento sociale dei detenuti, tra cui attività di restauri artistici e manutenzioni del

Falcone - a Palermo sbarca ancora una volta la nave della legalità : Anche quest'anno Palermo ha ricordato le vittime della strage del 23 maggio 1992 accogliendo al porto la nave della legalità con a bordo 1.500 ragazzi provenienti da tutta Italia. Il ventisettesimo anno di commemorazione dei giudici Falcone e Borsellino e degli agenti di scorta è stato preceduto da numerose polemiche che hanno portato a due assenze illustri nell'aula bunker del carcere Ucciardone: quella del presidente della Regione Siciliana, ...

Strage di Capaci - Palermo ricorda Falcone : dalla Nave della Legalità all'aula bunker. FOTO : Strage di Capaci, Palermo ricorda Falcone: dalla Nave della Legalità all'aula bunker. FOTO Dall'approdo degli studenti al porto all'annuale commemorazione nello spazio adiacente al carcere Ucciardone, in cui ebbe luogo il maxi-processo contro la mafia - CHI ERA IL GIUDICE UCCISO - LE FOTO DELL'ATTENTATO DEL 23 MAGGIO ...