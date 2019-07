Padre Sorge a Salvini | Porti chiusi disumani come le leggi razziali

ilgiornale

(Di lunedì 8 luglio 2019) Francesca Bernasconi Il gesuita 90enne critica la misure sui migranti adottate con la chiusura dei: "Col tempo mostreranno la lorotà" "Il Sicurezza bis èle". CosìBartolomeo, gesuita ex direttore di Civiltà cattolica, parla in un'intervista a Repubblica, delle misure sui migranti e dell'ultimo atto "eroico", compiuto da Carola Rackete.ritiene che il consenso mostrato averrà "smascherato", ma per il momento sembra stia aumentando. Il motivo? A detta del, è perché "il Sicurezza Bis ha una parte di verità: nasce dalla paura della gente che pensa che il proprio Paese venga invaso. Non è così, ma la paura è comprensibile". E la mossa disarebbe stata quella di "assolutizzare questa parte di verità a discapito del fatto che nel complesso si tratta di misure disumane" e in futuro ce ne renderemo conto, ...

