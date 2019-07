Operazione Condor | 24 ergastoli a ex capi di Stato e 007 per 23 italiani desaparecidos

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2019) La sentenza d’appello ribalta quella quella di primo grado e condanna i 24 imputati ad altrettanti. Il processo è quello della cosiddetta ‘Operación‘ che ha ritenuto colpevoli di omicidio volontario pluriaggravato continuato militari di Bolivia, Cile, Perù e Uruguay, coinvolti nelle operazioni che portarono alla scomparsa di 23 cittadininegli anni del piano attuato dai regimi sudamericani, per reprimere le opposizioni. Una sentenza che certifica a livello giudiziario che tra gli anni ’70 e ’80 in quei Paesi c’era un unico obiettivo, ovvero eliminare i nemici dei governi. Dopo sei ore di camera di consiglio e, dopo, più di mezz’ora per la lettura di un lungo e complesso dispositivo, il presidente della prima Corte d’assise d’appello bis del Tribunale di Roma, Agatella Giuffrida, ha pronunciato la fatidica formula del ...

