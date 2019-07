Ong | Trenta | Avvisai SalviniSenza navi militari sono tornate

Trenta : «Avvisai Matteo sulle Ong - non mi ha ascoltata. Invierò le navi» : L’ira della ministra: era inevitabile senza la missione Sophia. E ancora: «Pattuglieremo il Mediterraneo per combattere i trafficanti». sulle comunicazioni: «Nessuna richiesta è arrivata dal Viminale. Dopo la diretta social, il silenzio istituzionale»

Alex - Matteo Salvini accusa Elisabetta Trenta : il sospetto - gioco sporco per favorire le Ong : Per il caso della ong Mediterranea e Alex , tensione alle stelle tra Matteo Salvini e il ministro dell'Economia, Elisabetta Trenta , accusa ta dal collega agli Interni di averlo lasciato solo. Un' accusa alla quale hanno replicato a stretto giro fonti della Difesa, citate da Il Messaggero. Queste afferm

Giorgia Meloni - l'attacco brutale contro la ministra Trenta : "L'esercito non è una Ong" : Scoppia la polemica sul tema scelto dal governo per la prossima parata militare del 2 giugno. Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta ha deciso di dedicare la cerimonia alla "inclusione". Una scelta che non è per niente piaciuta a Giorgia Meloni che ha duramente attaccato la ministra: "Corre l'ob