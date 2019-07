One Piece | Pirate Warriors 4 è la nuova avventura di Cappello di Paglia e soci

eurogamer

(Di lunedì 8 luglio 2019) BANDAI NAMCO Entertainment Europe è lieta di annunciare One4, il nuovo capitolo della serie ONE, un gioco action-adventure basato sul classico di Shonen Jump ONE. Il titolo sarà disponibile nel 2020 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.Ecco il trailer e le prime informazioni dal comunicato ufficiale:One4 include le più recenti storie, personaggi e luoghi dall'anime di ONE, come Whole Cake Island. Il gioco ha tutti i componenti chiave del genere Musou e permette quindi ai giocatori di sconfiggere migliaia di nemici usando i personaggi preferiti e combinazioni di attacchi e potenti mosse in stile Musou. Leggi altro...

